Ова држава уводи реформу боловања: Радници ће радити и док су болесни?

28.04.2026 07:18

Фото: pexels/ Polina Tankilevitch

Њемачка влада, предвођена канцеларом Фридрихом Мерцом, припрема значајну промјену у систему боловања која би могла из темеља промијенити начин на који се запослени враћају на посао.

Ријеч је о увођењу такозваног „дјелимичног боловања“, модела који би омогућио радницима да, умјесто потпуног одсуства, раде у смањеном обиму у зависности од здравственог стања, преноси магазин Феникс.

Радна способност у процентима

Према приједлогу Министарства здравља, љекари би убудуће могли процјењивати радну способност у процентима – на примјер 25, 50, 75 или 100 одсто. То значи да би запослени који иначе ради пуно радно вријеме могао током опоравка обављати само дио својих обавеза. Циљ реформе је поступнији повратак на посао и смањење трошкова, будући да се Њемачка суочава са високим стопама изостанака (просјечно 20 дана годишње по раднику).

Три услова за нови модел

Овакав модел не би био аутоматски примјењив. Да би запослени радио током боловања, морају бити испуњени сљедећи услови:

  • Љекар мора процијенити да је дјелимичан рад могућ;
  • Радник се мора осјећати способним за такав ангажман;
  • Послодавац мора дати свој пристанак.

У супротном, на снази остаје класично боловање. Посебан нагласак ставља се на боловања дужа од мјесец дана, гдје би радници са блажим тегобама могли радити од куће или бити премјештени на лакше задатке.

Финансијске измјене

Током првих шест седмица послодавац би и даље исплаћивао пуну плату. Након тога, плаћао би само стварно одрађене сате, док би разлику покривало здравствено осигурање. Разматра се и смањење накнаде за боловање са 70 на 65 одсто бруто плате.

Док заговорници истичу да ће ово убрзати опоравак и задржати радне навике, синдикати упозоравају на могући притисак на раднике да раде и када нису спремни, што би могло погоршати њихово здравствено стање. Коначну ријеч о овом закону даће њемачки парламент, преноси Вечерњи.хр.

