Нова Тропик маркет адреса - нова прилика за 102 члана тима

Компанија Тропик Малопродаја ускоро отвара нови, модерно опремљен Тропик маркет у кругу Чајавеца у Бањалуци, а припреме за почетак рада укључују и формирање новог тима од 102 запослена.
Ријеч је о маркету који ће бити развијен по узору на велике Тропик формате, са нагласком на свјеже и услужне одјеле који су важан дио савременог искуства куповине. Нови простор обухватиће гастро програм, свјежу рибу, месо, воће и поврће, пекару, суши, као и i reFresh coffee & juice bar, уз остатак добро познате понуде.
Због ширине понуде и специфичности одјела, конкурс је отворен за већи број позиција. Траже се трговци, послужиоци на одјелима деликатеса, готових јела, сластичарне, рибарнице и пекаре, месари, суши мајстори, пица мајстори, послужиоци у reFresh baru, као и радници у служби обезбјеђења.
Уз запошљавање нових чланова тима, конкурс посебно истиче конкретне бенефите које компанија нуди запосленима. Будућим члановима тима доступни су стимулативна плата, два слободна дана седмично, могућност професионалног усавршавања и прилика за напредовање.
Тропик Малопродаја, која запошљава више од 4 100 људи, раније је увела два слободна дана седмично у цијелу малопродајну мрежу. Тиме је постала први малопродајни ланац у Босни и Херцеговини који је овај модел рада примијенио на нивоу комплетне мреже, што представља значајан бенефит за запослене у ретаил сектору, гдје су распоред рада, одмор и организација смјена посебно важни за свакодневно искуство запослених.
Нови маркет у Чајавецу зато не доноси само нова радна мјеста, већ и прилику за рад у уређеном систему, модерном продајном простору и тиму који ће од првог дана учествовати у развоју једне нове Тропик локације у Бањалуци.
Пријаве су отворене путем е-маил адресе posao@tropic.ba или веб странице www.tropic.ba/zaposlenje.
Конкурс је отворен до 5.5.2026. године.
