Невјероватно: Бензин овдје кошта 1,46 КМ

У неким земљама Европе, цијена горива је достигла износ од 2,50 евра по литри (скоро 5 КМ), док је у некима изузетно јефтино.
Неке од њих увеле су привремено смањење неких пореза, како би ублажиле ефекат повећања цијена.
Култура
Умро Горан Бабић
Са друге стране, најнижу цијену горива има Русија, гдје литра бензина кошта око 0,75 евра (1,46 КМ).
Слиједи Бјелорусија с цијеном од 0,80 € (1,56 КМ). Нешто скупље гориво је у Турској, гдје износи 1,19 € по литри (2,32 КМ).
У средини листе налазе се Сјеверна Македонија с цијеном од 1,33 € (2,60 КМ) и Малта с 1,34 € (2,62 КМ). Малта има најјефтинији бензин и дизел у ЕУ. Фиксне цијене на Малти су нису мијењале од 2020. године, односно у раздобљу од посљедњих пет година и 10 мјесеци.
Регион
УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Полиција објавила фотографије и упутила апел
Уз Малту, међу најповољнијима у ЕУ су Бугарска, Кипар, Словенија и Словачка, гдје нижи порези омогућују приступачније цијене за потрошаче.
Међу државама с нешто вишим, али још увијек релативно ниским цијенама су Пољска с 1,44 € (2,80 КМ) и Украјина с 1,47 € по литри (2,87 КМ), преноси "Радиосарајево".
Цијене горива у БиХ биљеже благи пад, посебно дизела, као посљедица недавног појефтињења нафте на свјетским берзама, али стручњаци упозоравају да значајније смањење још није извјесно јер је тржиште и даље нестабилно и под утицајем глобалних дешавања.
Економија
Душко из Прњавора распрода на кућном прагу све што произведе
Цијене дизела у БиХ тренутно се крећу од 3,60 до 3,80 КМ, док је бензин око 2,70 до 2,80 КМ.
