Невјероватно: Бензин овдје кошта 1,46 КМ

Особа пуни свој аутомобил горивом док су цијене горива на бензинској пумпи истакнуте иза ње, сриједа, 4. март 2026. године, у Балтимору.
У неким земљама Европе, цијена горива је достигла износ од 2,50 евра по литри (скоро 5 КМ), док је у некима изузетно јефтино.

Неке од њих увеле су привремено смањење неких пореза, како би ублажиле ефекат повећања цијена.

Са друге стране, најнижу цијену горива има Русија, гдје литра бензина кошта око 0,75 евра (1,46 КМ).

Слиједи Бјелорусија с цијеном од 0,80 € (1,56 КМ). Нешто скупље гориво је у Турској, гдје износи 1,19 € по литри (2,32 КМ).

У средини листе налазе се Сјеверна Македонија с цијеном од 1,33 € (2,60 КМ) и Малта с 1,34 € (2,62 КМ). Малта има најјефтинији бензин и дизел у ЕУ. Фиксне цијене на Малти су нису мијењале од 2020. године, односно у раздобљу од посљедњих пет година и 10 мјесеци.

Уз Малту, међу најповољнијима у ЕУ су Бугарска, Кипар, Словенија и Словачка, гдје нижи порези омогућују приступачније цијене за потрошаче.

Међу државама с нешто вишим, али још увијек релативно ниским цијенама су Пољска с 1,44 € (2,80 КМ) и Украјина с 1,47 € по литри (2,87 КМ), преноси "Радиосарајево".

Цијене горива у БиХ биљеже благи пад, посебно дизела, као посљедица недавног појефтињења нафте на свјетским берзама, али стручњаци упозоравају да значајније смањење још није извјесно јер је тржиште и даље нестабилно и под утицајем глобалних дешавања.

Цијене дизела у БиХ тренутно се крећу од 3,60 до 3,80 КМ, док је бензин око 2,70 до 2,80 КМ.

