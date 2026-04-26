У БиХ и Србији нула милијардера, у Хрватској 1 који није Хрват

На Редиту се ових дана појавила мапа која приказује број милијардера по еуропским државама, а објава је брзо изазвала расправу међу корисницима.
Посебну пажњу привукле су мање земље, међу њима, БиХ, Србија и Хрватска.
Према овој мапи, БиХ и Србија имају нула милијардера, док Хрватска има једног, али ни он није Хрват.
Како се тврди у овим информацијама, које се темеље на листама Форбса, Хрватска већ годинама има тек једног милијардера. Занимљиво је да се он често не перципира као "класични" хрватски милијардер, будући да је ријеч о пословном човјеку руског поријекла који има везе с Хрватском.
Иако у Хрватској постоји низ изузетно богатих предузетника, попут технолошких и индустријских лидера, већина њих још увијек не досеже праг од милијарду долара, барем према глобалним ранг-листама. У коментарима на Редиту појавила су се многа нагађања, при чему су се најчешће спомињали Мате Римац, оснивачи Инфобипа, Дубравко Гргић, Емил Тедески и Павао Вујновац.
Али ријеч је о Василyју Анисимову (74), предузетнику с процијењеним богатством већим од двије милијарде долара.
Анисимов је руски милијардер који се у статистикама води као "хрватски" јер од 2022. има хрватско држављанство.
Богатсво је стекао у индустрији метала као сувласник велике рударско-металуршке компаније Металоинвест, а касније се окренуо и некретнинама кроз компанију Коалко Интернешнал. Такођер је био и предсједник Руске џудо федерације, преноси "Вечерњи лист".
Billionaires per country in Europe (2026)
by
u/United_Station3514 in
croatia
