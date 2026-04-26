ЕУ уводи брзу траку на границама, ево како је користити

АТВ
26.04.2026 15:21

Гужве на граници са Хрватском
Европска унија повукла је конкретан потез како би спријечила најављени колапс на границама усљед увођења новог ЕЕС система.

Рјешење стиже у виду апликације "Травел ту Јуроп", која би путницима требала омогућити да већи дио граничне процедуре одраде раније – из властите фотеље.

Како систем функционише?

Идеја је једноставна: умјесто да све податке диктирате полицајцу на самом прелазу, ви их унапријед шаљете путем телефона.

Апликација захтијева:

  • Скенирање биометријског пасоша (путем НФЦ функције на телефону).
  • Прављење селфи фотографије ради биометријске потврде.
  • Одговарање на пет стандардних питања о сврси и трајању путовања.

Након што систем обради податке, добијате бар-код који на граници само покажете службенику. Све ово мора бити завршено најмање 72 сата прије поласка.

Гдје је "квака“?

Иако звучи идеално, апликација тренутно има своја ограничења. Први корисници пријављују честе техничке грешке, а што је још важније – неће сви гранични прелази одмах имати посебне "брзе траке“ за кориснике апликације.

Званичне потврде о томе да ли ће и када хрватски гранични прелази (попут Градишке или Брода) у потпуности подржавати овај систем још увијек нема.

За сада, највеће погодности осјетиће путници на великим европским аеродромима, гдје су већ инсталирани аутоматски терминали.

Зашто је ово важно?

Након што су прошлог мјесеца поједини авиони полијетали полупразни јер су путници остајали заглављени у редовима на контроли, постало је јасно да се процедуре морају дигитализовати.

Да ли ће "Травел то Јуроп" бити спас за предстојећу љетну сезону усљед ЕЕС система или само још једна дигитална препрека, знаћемо чим почне масовна примјена на копненим границама.

