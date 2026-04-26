ЕУ уводи брзу траку на границама, ево како је користити

Европска унија повукла је конкретан потез како би спријечила најављени колапс на границама усљед увођења новог ЕЕС система.
Рјешење стиже у виду апликације "Травел ту Јуроп", која би путницима требала омогућити да већи дио граничне процедуре одраде раније – из властите фотеље.
Идеја је једноставна: умјесто да све податке диктирате полицајцу на самом прелазу, ви их унапријед шаљете путем телефона.
Након што систем обради податке, добијате бар-код који на граници само покажете службенику. Све ово мора бити завршено најмање 72 сата прије поласка.
Иако звучи идеално, апликација тренутно има своја ограничења. Први корисници пријављују честе техничке грешке, а што је још важније – неће сви гранични прелази одмах имати посебне "брзе траке“ за кориснике апликације.
Друштво
Сутра праве прољећне температуре
Званичне потврде о томе да ли ће и када хрватски гранични прелази (попут Градишке или Брода) у потпуности подржавати овај систем још увијек нема.
За сада, највеће погодности осјетиће путници на великим европским аеродромима, гдје су већ инсталирани аутоматски терминали.
Након што су прошлог мјесеца поједини авиони полијетали полупразни јер су путници остајали заглављени у редовима на контроли, постало је јасно да се процедуре морају дигитализовати.
Свијет
Изнијели га вани: Погледајте муњевиту евакуацију Џеј Ди Венса
Да ли ће "Травел то Јуроп" бити спас за предстојећу љетну сезону усљед ЕЕС система или само још једна дигитална препрека, знаћемо чим почне масовна примјена на копненим границама.
