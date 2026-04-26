Logo
Large banner

Лавров: Покушаји Зеленског да постане "заштитник" неће се добро завршити

Аутор:

АТВ
26.04.2026 14:05

Коментари:

0
Сергеј Лавров
Фото: Таnjug/Tatyana Makeyeva/Pool Photo via AP

Покушаји Владимира Зеленског да себе представи као "заштитника" Европе неће се добро завршити, изјавио је министар спољних послова Русије Сергеј Лавров.

"Зеленски отворено говори да ћемо ми (кијевски режим) бранити све, да за то имамо снагу, искуство и највећу армију у Европи. Али не мислим да ће се то добро завршити. Посебно скрећем пажњу на то да он захтијева да му се одмах одреди датум уласка Украјине у Европску унију, што значи да тражи пријем државе којом, по мом мишљењу, управља отворено нацистички режим, који је забранио руску културу у свим облицима и канонску Православну цркву", рекао је Лавров у интервјуу за руске медије.

Теа Таировић

Сцена

Теи Таировић прекинут наступ: Пјевачица остала без текста

Он је додао да Европска унија, иако још не обећава рокове за пријем Украјине, истовремено тврди да Зеленски брани европске вриједности.

Лавров је навео и да је Зеленски, судећи по свему, за себе донео одлуку да жели да предводи нову европску војну структуру коју покушавају да формирају пре свега Њемачка и Велика Британија.

"Он је јавно рекао: Европска унија, Британија, Норвешка, па је из неког разлога додао и Турску. И на челу тог војног савеза он види Украјину", поручио је шеф руске дипломатије, преноси Спутњик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Теа Таировић са подигнутим рукама стоји поред зида

Сцена

Теи Таировић прекинут наступ: Пјевачица остала без текста

3 ч

0
Валентина и Мирослав Прстојевић вјенчали се у болници Србија, Источно Сарајево

Друштво

Валентина и Мирослав љубав крунисали браком У Болници "Србија"

3 ч

0
Аутомобил њемачке полиције

Свијет

Дјечак (4) страдао у тешкој несрећи: Ударио га утоваривач

3 ч

0
Хапшење Кола Томаса Алена који је пуцао на обезбјеђење предсједника САД-а Доналда Трампа.

Свијет

Клупко се полако одмотава: Познато кога је подржавао нападач на Трампа

3 ч

0

Више из рубрике

Аутомобил њемачке полиције

Свијет

Дјечак (4) страдао у тешкој несрећи: Ударио га утоваривач

3 ч

0
Хапшење Кола Томаса Алена који је пуцао на обезбјеђење предсједника САД-а Доналда Трампа.

Свијет

Клупко се полако одмотава: Познато кога је подржавао нападач на Трампа

3 ч

0
Пистаћи напукли просути по столу

Свијет

Цијена пистаћа достигла осмогодишњи максимум

3 ч

0
Портпарол Кремља

Свијет

Песков: Безбједносна архитектура Европе незамислива без Русије

4 ч

0

  • Најновије

17

15

Стевандић објавио видео: У Европу стиже истина

17

06

Пјевач послао говорну поруку и понуду Дари Бубамари

17

05

На први поглед фантастична понуда: Шта се крије иза 90.000 долара које нуди Ирска за пресељење

17

00

Уклети хотел: На истом мјесту мета био још један предсједник САД

16

45

Нетанјаху упутио саучешће Додику: Наше мисли и молитве су са вама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner