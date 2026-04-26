Лавров: Покушаји Зеленског да постане "заштитник" неће се добро завршити

Аутор:АТВ
Коментари:0
Покушаји Владимира Зеленског да себе представи као "заштитника" Европе неће се добро завршити, изјавио је министар спољних послова Русије Сергеј Лавров.
"Зеленски отворено говори да ћемо ми (кијевски режим) бранити све, да за то имамо снагу, искуство и највећу армију у Европи. Али не мислим да ће се то добро завршити. Посебно скрећем пажњу на то да он захтијева да му се одмах одреди датум уласка Украјине у Европску унију, што значи да тражи пријем државе којом, по мом мишљењу, управља отворено нацистички режим, који је забранио руску културу у свим облицима и канонску Православну цркву", рекао је Лавров у интервјуу за руске медије.
Теи Таировић прекинут наступ: Пјевачица остала без текста
Он је додао да Европска унија, иако још не обећава рокове за пријем Украјине, истовремено тврди да Зеленски брани европске вриједности.
Лавров је навео и да је Зеленски, судећи по свему, за себе донео одлуку да жели да предводи нову европску војну структуру коју покушавају да формирају пре свега Њемачка и Велика Британија.
"Он је јавно рекао: Европска унија, Британија, Норвешка, па је из неког разлога додао и Турску. И на челу тог војног савеза он види Украјину", поручио је шеф руске дипломатије, преноси Спутњик.
