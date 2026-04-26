Песков: Безбједносна архитектура Европе незамислива без Русије

Аутор:АТВ
Коментари:0
Безбједносна архитектура Европе незамислива је без Русије, јер је она неодвојиви елемент европског континента, оцијенио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
- Европска безбједносна архитектура је незамислива без узимања у обзир руских интереса и без учешћа Русије. Можемо се само надати да ће ова тренутна генерација политичара на крају уступити мјесто прагматичнијим политичарима - рекао је Песков.
Хроника
Он је додао да је засад ситуација потпуно депресивна.
- Русија не може бити главна пријетња Европи, јер је Русија, шта год ко рекао, будући да је евроазијска земљеа, и даље саставни дио Европе - истакао је Путин.
Република Српска
Раније ове седмице Њемачка је представила своју прву војну стратегију, експлицитно издвојивши Русију као "главну пријетњу".
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Стил
59 мин0
Република Српска
1 ч0
Савјети
1 ч0
Друштво
1 ч0
Најновије
Тренутно на програму