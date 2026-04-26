Песков: Безбједносна архитектура Европе незамислива без Русије

АТВ
26.04.2026 13:05

Портпарол Кремља
Фото: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Безбједносна архитектура Европе незамислива је без Русије, јер је она неодвојиви елемент европског континента, оцијенио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

- Европска безбједносна архитектура је незамислива без узимања у обзир руских интереса и без учешћа Русије. Можемо се само надати да ће ова тренутна генерација политичара на крају уступити мјесто прагматичнијим политичарима - рекао је Песков.

Алмер Инајетовић

Хроника

Ухапшена двојица помагача Алмера Инајетовића

Он је додао да је засад ситуација потпуно депресивна.

- Русија не може бити главна пријетња Европи, јер је Русија, шта год ко рекао, будући да је евроазијска земљеа, и даље саставни дио Европе - истакао је Путин.

сахрана Мира Додик

Република Српска

У Мрчевцима сахрана мајке Милорада Додика

Раније ове седмице Њемачка је представила своју прву војну стратегију, експлицитно издвојивши Русију као "главну пријетњу".

(СРНА)

Прочитајте више

Дјевојка на столици за шминкање док је друга дјевојка шминка

Стил

Трикови шминкера за брзо прекривање подочњака

59 мин

0
директор Документационо-информационог центра "Веритас" Саво Штрбац

Република Српска

Штрбац за АТВ о здравственом стању генерала Младића: Ситуација је драматично лошија

1 ч

0
Крст у Српској православној цркви.

Савјети

Свештеници савјетују шта урадити са светом водицом када донесете нову

1 ч

0
Сније на грани зима хладноћа вријеме

Друштво

Хладни туш за празнике: Метеоролог најавио нагли пад температуре и снијег

1 ч

0

Више из рубрике

Дрон

Свијет

Руска ПВО оборила више од 200 украјинских дронова

1 ч

0
Предсједник Доналд Трамп гестикулира док говори у сали за брифинге за штампу Џејмса Брејдија у Белој кући након пуцњаве испред балске сале на годишњој вечери Удружења дописника Бијеле куће у Вашингтону, у суботу, 25. априла 2026. године, док вршилац дужности државног тужиоца Тод Бланш и директор ФБИ-ја Каш Пател слушају.

Свијет

Трамп: Није било упозорења о пријетњама

1 ч

0
Мистериозни гост смирено вечера током евакуације предсједника САД Доналда Трампа након пуцњаве.

Свијет

Ко је мистериозни гост из Хилтона? Смирено вечерао док је Трамп евакуисан

3 ч

0
Хапшење Кола Томаса Алена осумњиченог за пуцњаву у у хотелу у којем је био предсједник САД-а Доналд Трамп.

Свијет

Погледајте снимак хапшења нападача који је пуцао на Трампово обезбјеђење

3 ч

0

Овим знаковима стижу велике паре у мају

Цијена пистаћа достигла осмогодишњи максимум

МУП Српске издао важно упозорење: Ако добијете ову поруку - одмах је обришите

Угашен профил малог Виктора: Јако сам тужан

