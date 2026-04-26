Трамп: Није било упозорења о пријетњама

26.04.2026 11:45

Предсједник Доналд Трамп гестикулира док говори у сали за брифинге за штампу Џејмса Брејдија у Белој кући након пуцњаве испред балске сале на годишњој вечери Удружења дописника Бијеле куће у Вашингтону, у суботу, 25. априла 2026. године, док вршилац дужности државног тужиоца Тод Бланш и директор ФБИ-ја Каш Пател слушају.
Фото: Tanjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да он и његов тим нису били упознати са било каквим пријетњама прије инцидента са пуцњавом на вечери Удружења дописника Бијеле куће, наводећи да је нападач морао "много тога да прође" да би дошао до њега.

Трамп је на конференцији за новинаре у Белој кући после пуцњаве, на питање да ли је био упознат са било каквим претњама или да ли је његов тим имао претходно упозорење, одговорио негативно, преноси Си-ен-ен.

"Не. Није било обавештења. Нисмо имали појма", казао је Трамп.

На питање да ли вјерује да је он био мета напада, Трамп је одговорио да претпоставља да јесте.

"Претпостављам, мислим, ови људи, они су луди, они су луди. И знате, никад се не зна. Био је веома далеко од мене", казао је Трамп.

Кол Томас Ален

Свијет

Погледајте снимак хапшења нападача који је пуцао на Трампово обезбјеђење

Он је казао да су мјере безбједности које је предузела Тајна служба у хотелу "Хилтон" у Вашингтону, гдје се одржавала свечана вечера, биле значајне.

"Имали смо ресурсе који су сједили за столовима, буквално прерушени. Али имали смо, имали смо људе по цијелој просторији, тако да је (нападач) имао дуг пут пред собом", рекао је Трамп.

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да га пуцњава током одржавања свечане вечере Удружења дописника Бијеле куће, којој је присуствовао, неће одвратити од рата у Ирану, као и да вјерује да инцидент вјероватно није повезан са тим сукобом.

"То ме неће одвратити од побједе у рату у Ирану. Не знам да ли је то имало икакве везе са тим, заиста не мислим тако, на основу онога што знамо", рекао је Трамп у Бијелој кући, на конференцији за новинаре након инцидента, преноси Гардијан.

пуцњава, САД

Свијет

Прве ријечи нападача на Трампа након пуцњаве: Они су ми били мета

Трамп је заједно са другим присутнима на вечери Удружења дописника Бијеле куће, током протекле ноћи евакуисан из хотела "Хилтон" након што је наоружани мушкарац отворио ватру на контролни пункт у истом хотелу у којем је Џон Хинкли покушао да изврши атентат на предсједника Роналда Регана 1981. године.

Мушкарца који је осумњичен да је отворио ватру током одржавања вечере Удружења дописника Бијеле куће полиција је идентификовала као Кола Томаса Алена (31), који живи у предграђу Лос Анђелеса у Калифорнији.

Полиција је саопштила да је он био "наоружан сачмарицом, пиштољем и са више ножева" као и да су осумњичени и полицајци "размијенили ватру", током које је један припадник безбједносних снага упуцан у заштитну опрему, пише Танјуг.

Тагови :

Доналд Трамп

Пуцњава

Вашингтон Хилтон хотел

Бијела кућа

Кол Томас Ален

