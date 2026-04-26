Трамп: Није било упозорења о пријетњама

Аутор:АТВ
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да он и његов тим нису били упознати са било каквим пријетњама прије инцидента са пуцњавом на вечери Удружења дописника Бијеле куће, наводећи да је нападач морао "много тога да прође" да би дошао до њега.
Трамп је на конференцији за новинаре у Белој кући после пуцњаве, на питање да ли је био упознат са било каквим претњама или да ли је његов тим имао претходно упозорење, одговорио негативно, преноси Си-ен-ен.
"Не. Није било обавештења. Нисмо имали појма", казао је Трамп.
На питање да ли вјерује да је он био мета напада, Трамп је одговорио да претпоставља да јесте.
"Претпостављам, мислим, ови људи, они су луди, они су луди. И знате, никад се не зна. Био је веома далеко од мене", казао је Трамп.


Он је казао да су мјере безбједности које је предузела Тајна служба у хотелу "Хилтон" у Вашингтону, гдје се одржавала свечана вечера, биле значајне.
"Имали смо ресурсе који су сједили за столовима, буквално прерушени. Али имали смо, имали смо људе по цијелој просторији, тако да је (нападач) имао дуг пут пред собом", рекао је Трамп.
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да га пуцњава током одржавања свечане вечере Удружења дописника Бијеле куће, којој је присуствовао, неће одвратити од рата у Ирану, као и да вјерује да инцидент вјероватно није повезан са тим сукобом.
"То ме неће одвратити од побједе у рату у Ирану. Не знам да ли је то имало икакве везе са тим, заиста не мислим тако, на основу онога што знамо", рекао је Трамп у Бијелој кући, на конференцији за новинаре након инцидента, преноси Гардијан.


Трамп је заједно са другим присутнима на вечери Удружења дописника Бијеле куће, током протекле ноћи евакуисан из хотела "Хилтон" након што је наоружани мушкарац отворио ватру на контролни пункт у истом хотелу у којем је Џон Хинкли покушао да изврши атентат на предсједника Роналда Регана 1981. године.
Мушкарца који је осумњичен да је отворио ватру током одржавања вечере Удружења дописника Бијеле куће полиција је идентификовала као Кола Томаса Алена (31), који живи у предграђу Лос Анђелеса у Калифорнији.
Полиција је саопштила да је он био "наоружан сачмарицом, пиштољем и са више ножева" као и да су осумњичени и полицајци "размијенили ватру", током које је један припадник безбједносних снага упуцан у заштитну опрему, пише Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму