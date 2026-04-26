Ко је Кол Томас Ален? Наоружан упао на вечеру и запуцао на Трампово обезбјеђење

Шеф полиције Вашингтона Џефри Керол, изјавио је да је мушкарац који је отворио ватру на контролном пункту припадника Тајне службе у хотелу "Хилтон", гдје се одржавала вечера Удружења дописника Бијеле куће, имао неколико комада оружја.
Керол је казао да је нападач био гост хотела у којем је одржан догађај, преноси Би-би-си.
"Био је наоружан сачмарицом, пиштољем и са више ножева. Док је трчао кроз тај контролни пункт, припадници полиције Тајне службе Сједињених Држава пресрели су ту особу", рекао је Керол.
Он је додао да су осумњичени и полицајци "размијенили ватру", као и да се вјерује да је нападач био "усамљени" стријелац.
"Чини се да у овом тренутку не постоји никаква опасност за јавност", рекао је Керол.
Керол је казао да ће бити прегледани видео-снимци са друге стране хотела како би се утврдило како је наоружани мушкарац ушао до контролног пункта.
Мушкарца који је осумњичен да је отворио ватру током одржавања вечере Удружења дописника Беле куће полиција је идентификовала као Кола Томаса Алена (31), који живи у предграђу Лос Анђелеса у Калифорнији, рекла су два извора која су упозната са детаљима истраге за Си-ен-ен.
Профил на ЛинкедИн-у који одговара његовом имену и фотографији описује га као наставника са скраћеним радним временом у "C2 Educatation", компанији за припрему тестова и подучавање.
Према његовом ЛинкедИн профилу, Ален је дипломирао на Калифорнијском институту за технологију 2017. године са дипломом машинског инжењерства, а прошле године је стекао мастер диплому из рачунарских наука на Калифорнијском државном универзитету-Домингез Хилс.
Ален је донирао 25 долара за предсједничку кампању Камале Харис у октобру 2024. године, према евиденцији Федералне изборне комисије.
