Погледајте како руска суперјахта пролази Ормуски мореуз

Аутор:

АТВ
25.04.2026 21:57

Руска суперјахта пролази Ормушки мореуз
Фото: Printscreen/Youtube/Super Luxury Lifes

Суперјахта "Норд", чији је власник највјероватније руски олигарх Алексеј Мордашов, који је под санкцијама Сједињених Америчких Држава, кренула је да прелази Ормуски мореуз, показују подаци сајта за праћење поморског саобраћаја.

Јахта дугачка скоро 142 метра, за коју се каже да је једна од највећих на свијету, напустила је Дубаи у Уједињеним Арапским Емиратима протекле ноћи, прије него што је прошла Ормуски мореуз пловећи према Мускату у Оману, преноси ЦНН.

Мордашов је предсједник руског челичног и рударског гиганта и сматра се за једног од најбогатијих руских милијардера, а вриједност јахте се процјењује на више од 400 милиона евра, преноси Танјуг.

Јахта, која има два хелиодрома, кренула је рутом која пролази поред иранског острва Ларак, за коју се сматра да је користи ирански Корпус исламске револуционарне гарде за контролу приступа мореузу.

Амерички Стејт департмент санкционисао је Мордашова 2022. године, заједно са његове три компаније, његовом супругом и двоје одрасле дјеце.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

