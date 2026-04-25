Погледајте како руска суперјахта пролази Ормуски мореуз

Суперјахта "Норд", чији је власник највјероватније руски олигарх Алексеј Мордашов, који је под санкцијама Сједињених Америчких Држава, кренула је да прелази Ормуски мореуз, показују подаци сајта за праћење поморског саобраћаја.
Јахта дугачка скоро 142 метра, за коју се каже да је једна од највећих на свијету, напустила је Дубаи у Уједињеним Арапским Емиратима протекле ноћи, прије него што је прошла Ормуски мореуз пловећи према Мускату у Оману, преноси ЦНН.
Strait of Hormuz over the last 48 hours.— HFI Research (@HFI_Research) April 25, 2026
Nothing notable other than the Russian Yacht about to pass at the end of the video.
NORD (IMO: 9853785)
Source: @MarineTraffic pic.twitter.com/pRSBqQ6sAp
Мордашов је предсједник руског челичног и рударског гиганта и сматра се за једног од најбогатијих руских милијардера, а вриједност јахте се процјењује на више од 400 милиона евра, преноси Танјуг.
Јахта, која има два хелиодрома, кренула је рутом која пролази поред иранског острва Ларак, за коју се сматра да је користи ирански Корпус исламске револуционарне гарде за контролу приступа мореузу.
Амерички Стејт департмент санкционисао је Мордашова 2022. године, заједно са његове три компаније, његовом супругом и двоје одрасле дјеце.
