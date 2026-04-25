Дарко Младић за АТВ: Здравствено стање генерала драматично лоше

Здравствено стање генерала Ратка Младића је непромијењено и драматично лоше, рекао је за АТВ његов син Дарко Младић након што је на аеродрому, по повратку из Хага, дочекао своју мајку и супругу генерала Младића.
Додао је да су нови налази потврдили да му је стање сваким даном све горе.
"Он је као и када сам ја био у посјети. Она му је причала, а он је климао главом као да говори 'да' или 'не'. Поједну ријеч или двије је успио да шапне и то је то. На жалост, није боље. У петак је било чак мало лошије. Питање је колико ће издржати", рекао је Младић за АТВ.
Механизму за кривичне судове у Хагу званично је упућен захтјев за хитно пуштање на лијечење у Србији, а сада се чека одлука суда.
