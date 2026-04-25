Дарко Младић за АТВ: Здравствено стање генерала драматично лоше

25.04.2026 21:14

Здравствено стање генерала Ратка Младића је непромијењено и драматично лоше, рекао је за АТВ његов син Дарко Младић након што је на аеродрому, по повратку из Хага, дочекао своју мајку и супругу генерала Младића.

Додао је да су нови налази потврдили да му је стање сваким даном све горе.

"Он је као и када сам ја био у посјети. Она му је причала, а он је климао главом као да говори 'да' или 'не'. Поједну ријеч или двије је успио да шапне и то је то. На жалост, није боље. У петак је било чак мало лошије. Питање је колико ће издржати", рекао је Младић за АТВ.

Механизму за кривичне судове у Хагу званично је упућен захтјев за хитно пуштање на лијечење у Србији, а сада се чека одлука суда.

Дарко Младић

Ратко Младић

Ратко Младић мождани удар

генерал Ратко Младић

здравље Ратка Младића

Прочитајте више

Председник Владе Мађарске Виктор Орбан

Свијет

Орбан се одриче посланичког мандата

26 мин

0
новинар и аналитичар Зоран Крешић

БиХ

Крешић за АТВ о формирању трећег ентитета: Хрвати у БиХ остали кратких рукава

31 мин

0
Бициклистичка трка Београд-Бањалука

Остали спортови

Душан Рајовић одбранио трон на трци "Београд-Бањалука"

58 мин

0
Спасити вјенчање: Љубав је лијек за све!

Емисије

Спасити вјенчање: Љубав је лијек за све!

1 ч

0

Више из рубрике

Возила на Нестро пумпи точе гориво.

Република Српска

Гориво јефтиније за пар пфенига: Требамо ли да се припремимо за ново поскупљење?

1 ч

0
Познато мјесто и вријеме сахране мајке Милорада Додика

Република Српска

Познато мјесто и вријеме сахране мајке Милорада Додика

6 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Гарсон и Леви упутили саучешће Додику

7 ч

0
Милорад Додик с мајком

Република Српска

Предсједник Кнесета упутио саучешће Додику поводом смрти мајке

8 ч

0

  • Најновије

21

14

Дарко Младић за АТВ: Здравствено стање генерала драматично лоше

21

03

Орбан се одриче посланичког мандата

20

58

Крешић за АТВ о формирању трећег ентитета: Хрвати у БиХ остали кратких рукава

20

31

Душан Рајовић одбранио трон на трци "Београд-Бањалука"

20

28

Спасити вјенчање: Љубав је лијек за све!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

