Logo
Large banner

Предсједник Кнесета упутио саучешће Додику поводом смрти мајке

Аутор:

АТВ
25.04.2026 13:10

Коментари:

0
Милорад Додик с мајком
Фото: Screenshot / X

Предсједник Кнесета Амир Охана истакао је да је са жаљењем примио вијест о смрти мајке предсједника Милорада Додика и упутио искрено саучешће породици Додик у овим тешким тренуцима.

Он је изразио наду да ће предсједник Додик пронаћи утјеху у сјећању на њен живот, њено присуство и све што је значила њему и његовој породици.

- Нека њена успомена буде извор снаге и благослова - поручио је предсједник Кнесета у телеграму саучешћа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Мајка Милорада Додика

Мира Додик

Амир Охана

Саучешће

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner