Ужас код Подгорице: Изболи мушкарца ножем, па побјегли

Аутор:АТВ
Коментари:0
Како је саопштено, послије опсежних извиђајних радњи и координације са Вишим државним тужилаштвом у Подгорици, идентификована су двојица осумњичених - држављани Албаније стари 28 и 27 година, против којих су поднијете кривичне пријаве због сумње да су дјело извршили као саизвршиоци.
- Према сумњама истражних органа, они су се кобног дана аутомобилом из Подгорице упутили ка Тузима, гдје су се око 15:30 часова зауставили на паркингу у близини цркве у центру мјеста. Након краће расправе са оштећеним, напали су га најприје рукама, задајући му више удараца по глави и тијелу, а потом су употријебили нож и нанијели му више убодних рана у предјелу груди и ногу - рекли су за РИНУ у УП Црне Горе.
Србија
Камион ударио у аутобуско стајалиште, има повријеђених
Повријеђени мушкарац је том приликом задобио тешке тјелесне повреде, а захваљујући брзој реакцији надлежних служби избјегнут је смртни исход. Полиција интензивно трага за осумњиченима, а у току су даље оперативне мјере у циљу њиховог лоцирања и хапшења.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Свијет
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Регион
19 ч0
Регион
1 д0
Регион
1 д0
Регион
1 д0
Најновије
17
17
17
12
17
05
16
59
16
59
Тренутно на програму