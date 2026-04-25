Ужас код Подгорице: Изболи мушкарца ножем, па побјегли

АТВ
25.04.2026 12:56

Аутомобил полиције Црне Горе.

Како је саопштено, послије опсежних извиђајних радњи и координације са Вишим државним тужилаштвом у Подгорици, идентификована су двојица осумњичених - држављани Албаније стари 28 и 27 година, против којих су поднијете кривичне пријаве због сумње да су дјело извршили као саизвршиоци.

- Према сумњама истражних органа, они су се кобног дана аутомобилом из Подгорице упутили ка Тузима, гдје су се око 15:30 часова зауставили на паркингу у близини цркве у центру мјеста. Након краће расправе са оштећеним, напали су га најприје рукама, задајући му више удараца по глави и тијелу, а потом су употријебили нож и нанијели му више убодних рана у предјелу груди и ногу - рекли су за РИНУ у УП Црне Горе.

Камион ударио у аутобуско стајалиште, има повријеђених

Повријеђени мушкарац је том приликом задобио тешке тјелесне повреде, а захваљујући брзој реакцији надлежних служби избјегнут је смртни исход. Полиција интензивно трага за осумњиченима, а у току су даље оперативне мјере у циљу њиховог лоцирања и хапшења.

