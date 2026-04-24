Мој брате, колико сам их закопао: Шок поруке након убиства Илије Крстића

Аутор:АТВ
Коментари:0
Припадници шкаљарског клана, према сумњама црногорских истражитеља, убили су Илију Крстића из Лесковца, његово тијело запалили и закопали у темеље куле у Котору јер су сумњали да је био плаћен да убије високопозиционираног припадника њиховог клана Марка Љубишу Кана.
Један од кључних доказа против осумњичених, према документима тужилаштва, је пресретнута Скај комуникација у којој су осумњичени наводно размјењивали фотографије и поруке о злочинима, али и свједочење убијеног припадника шкаљарског клана Едмонда Мустафе у тужилаштву прије ликвидације.
Регион
Језиви детаљи ликвидације Илије Крстића: Шкаљарци га зазидали
"Мустафа је у тужилаштву свједочио да су припадници клана по наредби покојног Алана Кожара мучили Илију Крстића и од њега изнудили информације да Жељко Булатовић и Марко Сјеклоћа са којима се дружио, припремају да убију Марка Љубишу Кана. Испричао је да је Кожар одлучио да их Предраг Ђуричковић, који их је познавао намами да дођу на планину Суторман у Општини Бар, где су их сачекали остали, изнудили им информације и убили их, а посмртне остатке сакрили на непознатој локацији на истој планини", открио је извор и навео да је претходно убијен и Крстић, преноси "Курир".
Тијело Лесковчанина, подсјетимо пронађено је 19. маја прошле године, када је у тврђави Грабовац код Котора избио пожар.
Сцена
Истражиоци су одмах посумњали да је подметнут, а током увиђаја у резервоару за воду који је био зазидан, пронађене су нагорјеле кости.
"Истрагом је утврђено да је узрок смрти пројектил испаљен у главу, а да је тијело било запаљено, али не у пожару током ког је откривено, већ да је ријеч о намјерном спаљивању тијела које се догодило раније, највјероватније у просторијама тврђаве, након чега су несагорјели остаци тијела и дрвета кроз шахт убачени у резервоар за воду у тврђави, који је потом зазидан", открио је извор из истраге.
Хроника
Да је ријеч о Илији Крстићу из Лесковца, несумњиво је утврђено тек у фебруару ове године, када су стигли налази упоређивања ДНК са биолошким материјалом његове мајке. Она је наводно истражиоцима рекла да јој је син 2017. отишао у Црну Гору да живи и ради. Према до сада прикупљеним подацима, сумња се да је он намамљен а потом убијен средином 2019.
Из пресретнуте комуникације између осумњичених Лазара Клакора и Трипа Ивовића, произилази да су у децембру 2020. размишљали да ископају његово тијело и униште га, јер су сумњали да Миле Радуловић Капетан, високопозиционирани шкаљарац намјерава да буде свједок сарадник. Међутим, оно што нису знали јесте да су Радуловића по налогу Звицера у то вријеме отели Вељко Беливук и Марко Миљковић, а потом га и убили.
Клакор: Да га је ископати и стућ мацолом брате. Поћу ја у уторак и ископати га и стућ у пепео. Е брате поћу горе и избацити га и онда смо мирни. Да ти се распао брате? Ето видјећу брате, куку што ме снађе је..м ти, убићу се у Спуж не идем. Крв му је..м, дијете му је..м у гроб, полудио сам. А гдје ћу ја кукавац. Не мрдам брате, могу ме драти, негирам све. Јер ако утекнем, крив сам. А гдјећу ја кукавац. Само међу нама брате, нема више приче. Уторак сам ја горе. Сад сам се фантомом чуо, уторак он нестаје. Нећемо се коцкати".
Свијет
Међутим, дан касније ипак су одлучили да не премјештају тијело и да чекају "даља упутства".
Клакор: Не знам брате шта да ти кажем. Ето ако се завршио ова агонија да останемо сви живи и да не робијамо, па ћемо видјети, не знам шта да ти кажем. Сад је горе пуно воде оно, знаш, све. Је..но ће бити, но добро, ронићемо.
Неколико мјесеци касније, поново су разговарали о посмртним остацима Илије Крстића и томе да их премјесте.
Клакор: А гдје ћу с њима срећо, како ћу их сакрити. Како то конзервисати, како то сакрити да то не стоји ту. Ако ко нађе, 40 година робије! Тркач пише да ће генерал бити свједок сарадник изгледа. Оћу ли поћ оног брате ископати и стућ га са мацом у пепео и онда смо мирни. Јави брате да те не нагрди.
Осумњичени Трипо Ивовић објашњава Јанковићу да је можда дезинформација да ће Радуловић да буде свједок сарадник, јер не може да повјерује у то.
"Ако то још буде, онда нас је закопао све, мој Фантом. Је.о нам је мајку свима, од првог до задњег, ето тако. Је.о нам је мајку, а не могу да вјерујем да ће то да направи са толико пара и све зна се што значи то брате мој, и породица и све страда. Не знам брате мој шта ће бити послије свега што нам је направио. Битно је да не зна гдје су људи закопани. То је битно. А остало не може ништа. Ријеч против ријечи, само да нема доказа. Је..м ли му све никад то не би повјеровао да ће нам човјек направити. Али ако буде, морамо мицати оног од прије годину и по јер он се зна. Самљети све и готово. Читао сам о томе, за четири мјесеца се распадне. Ово је година и по прошло. Па тако сам читао комплет да се тијело распадне још је напуњен киселином био. Није нас могао издати бољи човјек за њих значи. Он све зна. А заклео би се у њега био ето толико сам му вјеровао".
Бања Лука
У пресретнутим порукама, наводно Стефан Ђукић Мандић, један од главних егзекутора шкаљарског клана, објашњава и како су намамили, мучили а потом и убили Крстића. Током испитивања, док су га мучили, он је наводно признао да су у планирање убиства Кана умијешани и Марко Сјеклоћа и Жељко Булатовић па су и они касније убијени.
"Брате ја не би имао срца да друга на клање пошаљем. С тим не био могао да живим, сам би себе убио. Намјестио је ону двојицу а Кана спасио. А знаш ко је Кану спасио главу. Ја. Знаш како? Прије оне двојице њихов трећи друг је дуговао паре мени. Наркоман. И ми га стисли ја и брат и вели идем за Будву да одерем Кана и враћам паре. И њега Фантом отме наркомана. Ја га намјестим и мени наркоман вели поћи ће ми два друга ја рекао ај не с.ри. И помене ону двојицу и ми ко је с њима добар и дошло до тога да је Пеђа".
Истовремено саговорнику крајем децембра признаје да је 2019. за седам мјесеци убио шесторо.
"А мој брате, колико сам их ја закопао. А мој брате, и то за смијешне паре. И то убице, не будале. То је тешко открити. Нањушиће га нека лисица. Брате, само 2019. нестало 7 кавача. Ни једног не нађоше. А и да нађу, ко га убио окле знају. То је нерасвијетљен злочин, што би рекли. А брате у 6 комада ме има за 7 мјесеци. Оног у Будву и она двојица на суторман све их вук ископао. Њему се хвалили да раде Кана. Ја сам срцем ишао, ово сад од омладине неће нико да мрдне сви оће на поруке а кад треба да се крене нигдје нико".
Друштво
Иначе, интересантно је да је се у пресретнутој комуникацији наводно и вођа кавачког клана Радоје Звицер помињао убиство Илије Крстића и извесног "Ланета" за ког је сумњао да га је намјестио.
"Али ланета морамо одрати. А јесам мислио да је баш добар момак. Он је ноћну радио а миран послушан. Глас му чуо нисам. Лане је намјестио вог Лесковца, у свој стан. Србијанца, оног што га је Ноле слао на Кана пре Булатовића и оног Сјеклоће", пише Звицер наводно на Скају.
Подсјетимо, Специјално државно тужилаштво ухапсило је Предрага Ђуришића, Малилшу Бубољу и Лазара Клакора, Вука Лакићевића због сумње да су учествовали у најмање шест ликвидација од 2017. до 2019.
Осим за убиство Илије Крстића из Лесковца, сумњиче се и за ликвидације Слободана Шарановића, Марка Сјеклоће, Жељка Булатовића као и Синише Влаховића и Давора Прелевића на Мајорци.
Као вође клана означени су покојни Миле Радуловић Капетан и Алан Кожар, који су у међувремену убијени у крвавом рату кланова који је почео 2014. Кривичном пријавом обухваћени су и Стефан Ђукић Мандић, који је у притвору у Украјини због сумње да је учествовао у покушају убиства вође кавачког клана Радоја Звицера, као и Стефан Јанковић, Трипо Ивовић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
8 ч0
Регион
15 ч0
Регион
1 д0
Регион
1 д0
Најновије
Тренутно на програму