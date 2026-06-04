Аутор:АТВ
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Шта вам звијезде поручују за данас?
Дневни хороскоп: Пред Близанцима одличан дан на послу, Рибе да се препусте емоцијама с особама које воле
ОВАН
Можда ћете морати да сачекате наредну седмицу да бисте реализовали неке планове. Нема разлога за забринутост или нервозу. Уколико се појави особа из ваше љубавне прошлости, било би добро да се све заврши једним финим разговором. Здравље вам је одлично.
БИК
Данас вас очекује нешто опуштенија комуникација са неколико позитивних договора. Ви сте, као и увијек, на висини задатка. Слободним припадницима овог знака указаће се прилика за уживање у новим познанствима. Слободно и искрено покажите своје емоције.
БЛИЗАНЦИ
Одличан дан је пред вама да покажете своје скривене пословне адуте, а кад дође до представљања сопствених достигнућа, скромност није ваша јача страна. И не треба да буде. Имаћете сјајну прилику за излазак и провод у друштву драгих пријатеља. Доброг сте здравља.
РАК
За вас данас нема неких посебних преокрета на пословном плану. Полако приведите крају оно што сте започели и бићете сасвим задовољни. И ви и ваша вољена особа сте одлично расположени, па искористите то за дружење са породицом или пријатељима.
ЛАВ
Ближи се крај радне седмице, а ви сте и даље затрпани гомилом обавеза. Са неким успијевате да се изборите сами, али за један дио помоћи ће вам неко од ваших вјерних сарадника. Спас и предах од напорног радног дана налазите у загрљају вољене особе.
ДЈЕВИЦА
Данас на послу влада атмосфера опуштености, јер сте са својим сарадницима успјешно привели крају један велики и важан посао. Могли бисте да лагано смањите темпо. Са вашом драгом особом посветите довољно времена и пажње заједничким плановима.
ВАГА
Постоји могућност да добијете нову пословну понуду, али немојте доносити исхитрене одлуке. Дајте себи времена да размислите. Посветите се драгој особи и уживајте у прављењу планова за наредни период. Не избјегавајте велике скупове, али јачајте имунитет.
ШКОРПИЈА
Многи од вас би могли да очекују похвале за уложени труд и рад. Ближи се крај радне седмице и ви можете да будете сасвим задовољни оним што сте до сада постигли. Обрадоваћете блиску особу неким лијепим изненађењем, а посебно ако је неко путовање у плану.
СТРИЈЕЛАЦ
Могли бисте данас да се осјетите помало уморно од бројних обавеза јер се налазите под притиском да све што прије завршите. Неке ствари ћете, вјероватно, морати да оставите за наредну седмицу. Пријаће вам кућна атмосфера, па ћете се дружити са пријатељима.
ЈАРАЦ
Уз врло мало труда, све оно што сте за данас замислили требало би успјешно да спроведете у дјело. И ви и ваш партнер сте у добром расположењу, спремни за акцију, дружење, забаву. Водили сте рачуна о исхрани и физичким активностима и резултати су и те како видљиви, преноси Дневник.рс
ВОДОЛИЈА
Успјешно приводите крају скоро све обавезе које сте себи зацртали. Многи од вас већ размишљају о предстојећем викенду, па не би било лоше да са вољеном особом покренете стару причу о заједничком путовању. Пријала би вам једна дуга шетња на свјежем ваздуху.
РИБЕ
Током овог дана ништа вам неће бити тешко да урадите. Ширите оптимизам и добру енергију. Добро расположење преносите и у приватне односе. Препустите се емоцијама и уживајте са особом коју волите. Наставите да практикујете умјереност у јелу и пићу.
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