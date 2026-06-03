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Подијељене све тракице освештане на Појасу Пресвете Богородице: Ево шта свештеници савјетују вјерницима

Аутор:

АТВ
03.06.2026 20:37

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Beograd, 20. maja 2026.-Pojas Presvete Bogorodice, iz manastira Vatoped sa Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je danas u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu.Ispred crkve svetinju su svečano dočekali patrijarh srpski Porfirije, starešina hrama vladika Dositej, arhijereji Srpske pravoslavne crkve, pripadnici Vojske Srbije i Garde, uz intoniranje himne Srbije i pojanje pobedne pesme u slavu Presvete Bogorodice.Na svečanom dočeku ispred crkve okupio se i veliki broj vernika.
Фото: Tanjug/Ana Pauković/nr

Освештаних тракица, које су дијељене вјерницима који су долазили на поклоњење Појасу Пресвете Богородице, више нема.

Како се чује на снимку објављеном на друштвеним мрежама, свештеник говори вјерницима да се не задржавају у Храму јер “не знају када ће доћи”.

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Вјерници могу да дају бројаницу или крстић свештеницима, да положе на Појас да се освешта, а вјерницима који то немају код себе савјетује се да купе у продавници “нешто ситно за благослов”.

Ипак, они који нису дошли до тракице, не морају да очајавају јер могу да је наруче путем сајта манастира Ватопед, преноси Телеграф.

Подсјетимо, СПЦ је јуче објавила да се од 20. маја Појасу Пресвете Богородице поклонило 576.793 вјерника. Појас Пресвете Богородице биће у Храму до суботе, 6. јуна, када ће после литургије бити свечано испраћен у манастир Ватопед.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

православље

Појас Пресвете Богородице

храм Светог Саве на Врачару

вјера

СПЦ

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