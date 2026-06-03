Подијељене све тракице освештане на Појасу Пресвете Богородице: Ево шта свештеници савјетују вјерницима

Аутор:АТВ
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Освештаних тракица, које су дијељене вјерницима који су долазили на поклоњење Појасу Пресвете Богородице, више нема.
Како се чује на снимку објављеном на друштвеним мрежама, свештеник говори вјерницима да се не задржавају у Храму јер “не знају када ће доћи”.
Друштво
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Вјерници могу да дају бројаницу или крстић свештеницима, да положе на Појас да се освешта, а вјерницима који то немају код себе савјетује се да купе у продавници “нешто ситно за благослов”.
Ипак, они који нису дошли до тракице, не морају да очајавају јер могу да је наруче путем сајта манастира Ватопед, преноси Телеграф.
Подсјетимо, СПЦ је јуче објавила да се од 20. маја Појасу Пресвете Богородице поклонило 576.793 вјерника. Појас Пресвете Богородице биће у Храму до суботе, 6. јуна, када ће после литургије бити свечано испраћен у манастир Ватопед.
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