Реконструкција парка Петар Кочић добија нову шансу?

Аутор:Лана Остојић
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Реконструкција и санација Парка Петар Кочић добија нову шансу. Након што приједлог кредитног задужења на претходној сједници није добио подршку одборника, градска администрација покушала је да отклони недоумице на посебном састанку са одборницима, на којем су презентовани детаљи пројекта.
Међутим, приједлог који је упућен Скупштини остао је исти као онај претходно одбијени. Из ПДП-а поручују да ће подржати овај пројекат, те се надају и једногласној подршци у Скупштини града на наредној сједници заказаној за 10.јун.
"Прије 2 године приједлог Европске Уније да санира тај парк и заузврат добије канцеларију – европску кућу. То није добило сагласност Скупштине града, али је остао тај пројекат за санацију. Ми смо прије неколико дана имали презентацију између осталог и Парка Петар Кочић", рекао је одборник ПДП-а у Скупштини града Бањалука Драган Милановић.
Граду су потребније многе друге ствари и та количина новца могла би да се употријеби на бољи начин, сматрају у Народном Фронту. Још нису упознати са пројектом.
"Што се тиче саме те тачке – материјал је идентичан као на прошлој сједници, ја не видим никакву промјену. Презентација пројеката јесте била, али ми из објективних разлога били смо спријечени да присуствујемо томе. Тако да ја апсолутно не видим никакву разлику, очекивали смо ту пропратну документацију да видимо како изгледа пројекат, па да се на основу тога можемо даље изјаснити", изјавио је одборник НФ у Скупштини града Бањалука Дијана Јешић.
Они који нису видјели пројекат то ће моћи на наредној сједници Скупштине, поручују из градске управе.
"С обзиром на то да сви одборници нису могли присуствовати том састанку, договорено је да се упути захтјев Скупштини Града да се пројекат уврсти као посебна тачка дневног реда, како би био презентован пред свим одборницима", рекли су из Градске управе Бањалука.
Сутра ће бити одржан састанак СНСД-а, на којем ће одборници заузети коначан став о овом приједлогу.
"Размишљајући о парку или о рупама на путу – мислим да то није приоритет, али морам рећи да ни ја лично, а сигуран сам ни један други одборник нема ништа против санације парка, нити било којег другог дијела гарда. Али у овом тренутку заиста сматрамо да то није приоритет – и када питате грађане шта је проблем у граду, сада већ издвајају највише саобраћајну инфраструктуру", јасан предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић.
Након што пројекат буде представљен одборницима, јавности ће бити доступне детаљне информације о планираним радовима, укључујући идејна рјешења, динамику реализације, извођача радова и процијењену вриједност пројекта, поручују из Градске управе. Кажу и да ће начин организације радова и евентуална ограничења кориштења парка бити дефинисани у фази реализације пројекта.
Парк Младен Стојановић једно је од најпрепознатљивијих мјеста у Бањалуци и једно од главних обиљежја града. Пројектом је предвиђена реконструкција постојеће фонтане кроз ново техничко и естетско рјешење, ново поплочање, као и радови на објекту Стакленац. Оно што ће сигурно обрадовати многе Бањалучане јесте увјеравање од Градске управе да неће бити сјече стабала, као ни уклањања постојећег зеленила.
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