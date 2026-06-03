ОПРЕЗ: Одрон на магистрали надомак Бањалуке

Аутор:АТВ
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На магистралном путу Између Бањалуке и Мркоњић Града дошло је до одрона камења на пут, због чега се возачи позивају на опрез.
Одрон се догодио на улазу у мјесто Карановац из правца Мркоњић Града.
Камење које је пало на пут прекрило је једну траку, а иако је ситније, возачи су приморани да га обилазе преласком у другу траку како би избјегли посљедице.
До одрона је највјероватније дошло усљед обилне кише која пада цијели дан.
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