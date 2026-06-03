Logo
Large banner

ОПРЕЗ: Одрон на магистрали надомак Бањалуке

Аутор:

АТВ
03.06.2026 19:19

Коментари:

0
Одрон у Карановцу
Фото: Вибер

На магистралном путу Између Бањалуке и Мркоњић Града дошло је до одрона камења на пут, због чега се возачи позивају на опрез.

Одрон се догодио на улазу у мјесто Карановац из правца Мркоњић Града.

Камење које је пало на пут прекрило је једну траку, а иако је ситније, возачи су приморани да га обилазе преласком у другу траку како би избјегли посљедице.

До одрона је највјероватније дошло усљед обилне кише која пада цијели дан.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

одрон

Бањалука

Мркоњић Град

Карановац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Преминуо Един Авдић

Кошарка

Огласила се АБА лига због смрти Едина Авдића

2 ч

0
Више паркираних камиона.

БиХ

Блокада буџета кочи увођење НЦТС система

2 ч

0
Извлачење аутомобила из ријеке Уне код Бихаћа.

Хроника

Возач погинуо након слијетања аутомобилом у ријеку Уну

2 ч

0
Пјевач Дарко Лазић отишао на Свету Гору

Сцена

Дарко Лазић о трагедији која га је задесила: ''Не могу замијенити брата, али сам уз њих''

2 ч

0

Више из рубрике

Бањалука остаје у мраку: Ево гдје сутра неће бити струје

Бања Лука

Бањалука остаје у мраку: Ево гдје сутра неће бити струје

3 ч

0
Поплаве на Лаушу

Бања Лука

Проблеми се калеме - мјештани бањалучког насеља поставили ултиматум

3 ч

0
''Ма, какви скупо'': Нови производи стигли на бањалучку Тржницу

Бања Лука

''Ма, какви скупо'': Нови производи стигли на бањалучку Тржницу

4 ч

0
поток у центру Града

Бања Лука

"Поток" на аутобуској станици у центру Бањалуке

9 ч

0

  • Најновије

21

20

Да ли је боље туширати се или купати у кади: Једна навика је хигијенски ефикаснија

21

17

Јефтино летовање на грчком приморју одлази у прошлост? Погледајте најновије цијене

21

17

Годинама дизали цијене, сада их драматично спуштају да спасе сезону

21

08

Минић: С једне стране узурпација правосуђа, са друге институције Српске које штите Устав

21

05

Mинић: Наставићемо да подржавамо студенте, јер су они наша будућност

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner