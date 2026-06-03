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Огласила се АБА лига због смрти Едина Авдића

Аутор:

АТВ
03.06.2026 19:15

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Преминуо Един Авдић
Фото: Screenshot / YouTube

Један од најпознатијих кошаркашких коментатора на овим просторима Един Авдић умро је у 47. години.

Ова вијест је потресла дословно све, јер је Един прије свега неколико дана избацио и два подкаста у којима је ради.

Годинама је Един Авдић радио на Арени спорт, а његов глас је остао упамћен у АБА лиги, која се сада и јавила.

Един Авдић

Кошарка

Познат узрок смрти Едина Авдића

"Колектив АБА лиге дубоко је потресен изненадним одласком вољеног коментатора и кошаркашке личности Едина Авдића. Единова страст према игри била је очигледна у свему што је радио. Кроз своје проницљиве коментаре, занимљив медијски рад и као водитељ АБА Талкс подкаста, помогао је да приближи кошарку навијачима широм региона и оставио је трајан траг у овом спорту", навела је АБА лига и додала:

Един Авдић

Кошарка

Ово су моменти због којих ће се Един Авдић памтити заувијек

"Упућујемо најдубље саучешће његовој породици, пријатељима, колегама и свима чије је животе дотакао. Његов глас, страст и љубав према кошарци много ће недостајати, а његово насљеђе остаће драгоцјен дио заједнице АБА лиге".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Умро Един Авдић

Един Авдић

АБА лига

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