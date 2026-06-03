Ово су моменти због којих ће се Един Авдић памтити заувијек

Аутор:АТВ
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Познати кошаркашки коментатор, новинар и колумниста Един Авдић, умро је изненада у 47. години.
Ова потресна вијест је уздрмала читав регион, гдје је Авдић био један од најпознатијих, па и највољенијих спортских коментатора.
Он је својим начином коментарисања пробудио код многих млађих и љубав према кошарци.
Неки од његових преноса се и даље препричавају, док је ушао у легенду због неколико њих.
Сигурно је прва асоцијација на Едина Авдића и пренос Босне и Херцеговине, када је на Еуробаскету 2013. године из срца преносио утакмицу која је била јако важна за ову екипу.
Његови коментари са те утакмице и чувено "Мирза са паркинга" су остали упамћени и остаће заувијек у легенди.
Осим тога, било је ту и "Мирза рататата", али и многи други коментари.
Поред ове, доста упамћен је био и пренос утакмице Партизан - Цибона из 2010. године, када су црно-бијели побиједили кошем Душана Кецмана са пола терена.
Тада су утакмицу преносили Един Авдић и Ненад Костић.
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