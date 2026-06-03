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Ово су моменти због којих ће се Един Авдић памтити заувијек

Аутор:

АТВ
03.06.2026 18:12

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Един Авдић
Фото: Screenshot / YouTube

Познати кошаркашки коментатор, новинар и колумниста Един Авдић, умро је изненада у 47. години.

Ова потресна вијест је уздрмала читав регион, гдје је Авдић био један од најпознатијих, па и највољенијих спортских коментатора.

Он је својим начином коментарисања пробудио код многих млађих и љубав према кошарци.

Неки од његових преноса се и даље препричавају, док је ушао у легенду због неколико њих.

Сигурно је прва асоцијација на Едина Авдића и пренос Босне и Херцеговине, када је на Еуробаскету 2013. године из срца преносио утакмицу која је била јако важна за ову екипу.

Његови коментари са те утакмице и чувено "Мирза са паркинга" су остали упамћени и остаће заувијек у легенди.

Осим тога, било је ту и "Мирза рататата", али и многи други коментари.

Поред ове, доста упамћен је био и пренос утакмице Партизан - Цибона из 2010. године, када су црно-бијели побиједили кошем Душана Кецмана са пола терена.

Тада су утакмицу преносили Един Авдић и Ненад Костић.

(Телеграф)

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Тагови :

Умро Един Авдић

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