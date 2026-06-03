КСС се хитно огласио због Топића

Аутор:АТВ
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И даље није познато кога ће Душан Алимпијевић звати за предстојећи јулски прозор, али су почеле поједине спекулације око кошаркаша Оклахоме. Тим поводом је КСС издао саопштење како би ставио тачку на писања.
"Поводом навода који су се појавили у појединим медијима, а који се односе на статус Николе Топића у репрезентацији Србије за предстојећи јулски квалификациони прозор за Свјетско првенство, Кошаркашки савез Србије сматра потребним да се обрати јавности.
Никола Топић је један од најталентованијих српских играча и будућност наше кошарке. Након озбиљног здравственог проблема и периода опоравка, Николин статус пажљиво прате стручни медицински тимови, како његовог клуба, тако и репрезентације Србије.
Свака одлука у вези са његовим наступом за репрезентацију биће у најбољем интересу српског кошаркаша.
Потпредсједник Кошаркашког савеза Србије за мушку кошарку Ненад Крстић боравио је у Сједињеним Америчким Државама како би разговарао и са Топићем, али и тренером и челницима Оклахоме.
Никола Топић је у више наврата показао приврженост репрезентацији Србије, а његов патриотизам, професионализам и жеља да носи национални дрес никада нису били нити могу бити предмет било какве сумње.
Молимо медије и јавност за разумијевање и одговорност приликом извјештавања о нашем репрезентативцу иза ког је изазован период опоравка, преноси Б92
Кошаркашки савез Србије ће о свим релевантним информацијама у вези са саставом репрезентације благовремено обавијестити јавност".
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