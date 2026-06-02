Црвена звезда добија новог тренера: Наводно постигнут договор

Аутор:АТВ
Кошаркашки клуб Црвена звезда могла би врло брзо да добије новог шефа стручног штаба, јављају београдски медији.
Након завршетка сезоне и одлуке да крене у нову фазу са другачијим решењем на клупи, црвено-бијели су, према незваничним информацијама, постигли договор са једним од најцјењенијих европских тренера - Ибоном Наваром.
Како преноси "Меридиан спорт", шпански стручњак и руководство клуба са Малог Калемегдана усагласили су све кључне детаље будуће сарадње, па се сада очекује само званична потврда договора. Уколико не буде непредвиђених обрта, Наваро ће преузети вођење тима пред почетак нове сезоне.
Ријеч је о тренеру који иза себе има изузетно успјешан период у Уникахи. Током претходне четири године предводио је клуб из Малаге и за то вријеме освојио чак седам трофеја, чиме је постао један од најуспјешнијих тренера у историји шпанског клуба.
Посебно се издвајају два трофеја намијењена освајачу ФИБА Лиге шампиона, такмичења у којем је Уникаха под његовим вођством показивала доминацију. Поред европских успјеха, Наваро је са екипом биљежио запажене резултате и у домаћим такмичењима, због чега је током претходних мјесеци привукао пажњу бројних клубова широм Европе.
Иако је имао више опција на столу, према истим наводима, 50-годишњи стручњак одлучио је да прихвати изазов у Београду и сједне на клупу Црвене звезде. То би представљало једно од најзвучнијих тренерских појачања у регионалној кошарци посљедњих година.
Црвено-бијели су након растанка са Сашом Обрадовићем брзо кренули у потрагу за новим рјешењем, а чини се да нису жељели да губе вријеме пред почетак формирања тима за наредну сезону. Долазак тренера Наваровог реномеа могао би да буде јасан сигнал да Звезда има велике амбиције како у АБА лиги, тако и на европској сцени.
Остаје да се сачека званична потврда клуба, али према доступним информацијама, све указује на то да ће трофејни Шпанац ускоро и званично постати нови тренер Црвене звезде.
