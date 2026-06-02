Ово има само у Бањалуци: Гумом ''закрпљена'' рупа на путу

02.06.2026 17:10

Гума у рупи у Бањалуци
Фото: БЛ Портал

Да ли је ријеч о саобраћајној сигнализацији, умјетничкој инсталацији или вапају грађана за помоћ, питају се данас бањалучки возачи.

Како год да се посматра, призор из Јеврејске улице у центру Бањалуке тешко пролази незапажено.

Читаоци "БЛ портала" послали су фотографије рупе на коловозу која је добила несвакидашњу заштиту. Неко је, очигледно у жељи да упозори возаче, усред рупе поставио аутомобилску гуму с обзиром да надлежни нису одрадили свој дио посла и санирали оштећење.

На први поглед дјелује готово комично, али возачима вјероватно није до шале. Оштећење асфалта налази се на саобраћајници којом свакодневно пролазе стотине возила, а судећи према фотографијама, довољно је дубоко да би могло направити озбиљан проблем возачу који га не примијети на вријеме.

Грађани често импровизују када сматрају да проблем предуго чека на рјешење. Некада су то гране, некада пластичне флаше, а овог пута избор је пао на цијелу аутомобилску гуму.

Рупа у центру града можда и не би привукла толико пажње да није добила свог “чувара”.

