Рубио: Вашингтон вам може бити пријатељ или непријатељ - избор је на вама

02.06.2026 17:03

Марко Рубио
Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Сједињене Државе јасно су ставиле до знања свакој земљи на западној хемисфери да Вашингтон може бити њихов најбољи пријатељ или највећи непријатељ и да је избор на њима, рекао је амерички државни секретар Марко Рубио.

- Јасно смо ставили до знања свакој влади на западној хемисфери да Америка може бити или њихов највећи пријатељ или њихов најстрашнији непријатељ - избор је њихов - навео је Рубио у писаној изјави Одбору за спољне односе Сената.

Он је истакао да сарадња САД и земаља западне хемисфере о питањима која се тичу америчких интереса није предмет преговора.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

