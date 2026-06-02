Објављена листа најсрећнијих градова на свијету: Ево ко је лидер у нашем региону

Најновији извјештај под називом Индекс срећних градова за 2026. годину обухватио је анализу приближно хиљаду урбаних центара широм планете.
Према најновијем истраживању индекса среће за 2026. годину, Копенхаген и Хелсинки предводе листу најсрећнијих градова, док је Љубљана лидер у региону.
Рангирање је извршено на основу кумулативног резултата оствареног у шест кључних сегмената живота:
Лидерске позиције на глобалном нивоу ове године припале су европским градовима, па су се тако на самом врху листе издвојили Копенхаген, Хелсинки и Женева. Са друге стране, градови из Србије у потпуности су изостали из овогодишњег истраживања и нису уврштени у коначно рангирање.
За разлику од Србије, земље у сусједству биљеже запажене резултате. Титулу најсрећнијег града на простору бивше Југославије убједљиво носи Љубљана, која је заузела високо 60. мјесто. Успјех у региону биљежи и Хрватска, чији се Сплит нашао на 183. позицији ове глобалне листе, преноси Глас Српске.
Уколико се посматра шири простор Балкана и окружења, као мјеста са високим квалитетом живота издвојили су се мађарски Дебрецин, бугарска приобална средишта Бургас и Варна, као и главни град Румуније, Букурешт.
