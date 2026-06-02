Logo
Large banner

Омекшивач није препоручљиво користити при прању ове одјеће: Може је оштетити

Аутор:

АТВ
02.06.2026 16:03

Коментари:

0
Машина за прање веша
Фото: Sarah Chai/Pexels

Омекшивач је за многе незаобилазан дио прања веша јер тканинама даје пријатну мекоћу, смањује гужвање и оставља освјежавајући мирис. Међутим, иако дјелује као користан савезник, није погодан за све врсте материјала.

У појединим случајевима може умањити функционалност тканине, оштетити заштитне слојеве или скратити њен вијек трајања.

дјевојка-паре-новац

Занимљивости

Финансијски хороскоп за јун: Ова два знака неће знати шта ће с парама

Зато је важно да прије сваког прања провјерите упутство на етикети и избјегавате употребу омекшивача код сљедећих ствари.

Спортска гардероба

Већина спортске одјеће израђена је од материјала попут полиестера, еластина и најлона, који омогућавају кожи да дише и одводе влагу током физичке активности. Омекшивач ствара танки слој на влакнима и тако смањује њихову способност да ефикасно упијају и испаравају зној, преноси Гранд.

Купаћи костими

Купаћи костими имају посебне премазе који помажу да се брже осуше и боље подносе контакт с водом. Употреба омекшивача може нарушити та својства, због чега материјал постаје подложнији оштећењима изазваним хлором или морском соли.

Инјекција

Здравље

Истраживање потврдило: "Паметна" инјекција брише туморе

Ватроотпорна одјећа

Поједине дјечје пиџаме, спаваћице и кућни комплети имају третман који успорава или спречава запаљење тканине. Омекшивач може ослабити тај заштитни ефекат и тиме смањити безбједност одјеће.

Водоотпорна одјећа

Јакне, мантили, панталоне и друга гардероба са водоотпорним слојем не би требало да се перу уз додатак омекшивача. Он може оштетити заштитни премаз који одбија воду, па одјећа временом губи своју основну функцију.

Флис и плишани материјали

Флис и сличне мекане тканине задржавају топлоту захваљујући специфичној структури влакана. Иако омекшивач на први поглед дјелује корисно, дугорочно може обложити влакна и учинити их мање еластичним, чиме се смањује природна мекоћа материјала.

Ебола Конго

Здравље

Потврђени нови случајеви еболе, тестирање отежано

Крпе и пешкири од микрофибера

Микрофибер је познат по изузетној моћи упијања и ефикасном уклањању прашине. Омекшивач попуњава ситне просторе између влакана, због чега крпе и пешкири од овог материјала губе дио своје функционалности.

Пешкири

Многи желе што мекше пешкире, али претјерана употреба омекшивача може имати супротан ефекат. Временом се на влакнима ствара слој који смањује њихову способност упијања воде. Зато стручњаци савјетују да се омекшивач користи повремено, а не при сваком прању.

илу-ружа-30052026

Сцена

Инфлуенсерка пронађена мртва у стану, сумња се на једно

Ако желите да ваша гардероба и кућни текстил дуже задрже своја оригинална својства, омекшивач користите пажљиво и само тамо гдје је заиста потребан.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

омекшивач

прање веша

веш машина

Одјећа

трикови

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ова пјевачица је нови члан жирија ''Звезда Гранда'': Велике промјене пред финале

Сцена

Ова пјевачица је нови члан жирија ''Звезда Гранда'': Велике промјене пред финале

1 ч

0
Новац

Економија

Оглас у БиХ запалио мреже: Плата 6.000 КМ и бесплатан смјештај

1 ч

0
Младић и жена се свађају у саообраћају

Друштво

Жена блокирала саобраћај, одбијала да се мимоиђе с другим возилом: Можеш да прођеш и нећеш!

3 ч

2
Музеј Републике Српске изложба двије деценије годишњица

Култура

Двије деценије манифестације "Прољеће у Музеју"

3 ч

0

Више из рубрике

тиквица поврће чување хране

Савјети

Тиквице ће остати дуже свјеже ако их чувате на овом мјесту: Избјегните кварање хране

4 ч

0
кречење зидова бијело креч боја

Савјети

Најчешће грешке код кречења, које кваре финални резултат

9 ч

0
Стручњаци открили трикове: Ево како да уштедите током кречења

Савјети

Стручњаци открили трикове: Ево како да уштедите током кречења

20 ч

0
Мушкарац сади биљке у башти.

Савјети

Како сода бикарбона може помоћи у одржавању баште: Испробајте овај трик

23 ч

0

  • Најновије

16

27

Вукадиновић: Европска будућност се не може градити без снажних локалних заједница

16

23

Игре јаких, срца великих: Бронзани Мајдан овог викенда постаје центар хуманости и спорта

16

16

Заплијењено милион таблета са листе психоактивних супстанци: Хапшење на граничном прелазу

16

03

Омекшивач није препоручљиво користити при прању ове одјеће: Може је оштетити

15

51

Истрага након смрти дјевојчице у Аустрији: Троје љекара под лупом због кобног пропуста

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner