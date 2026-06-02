Несвакидашњи поклон: Матуранти у БиХ разреднику купили сет гума и фелги

Ученици завршног разреда смјера кувари Средње струковне школе “Руђер Бошковић” у Љубушком на посебан начин захвалили су свом разреднику Матеју Шиљегу за године подршке и рада током школовања.
На крају средњошколског образовања, ученици су свом разреднику уручили несвакидашњи поклон, сет гума и фелги за аутомобил, као знак захвалности за све што је учинио за њих током школовања.
Како наводе, Шиљег је током заједничких школских година изградио однос темељен на повјерењу, разумијевању и отвореној комуникацији, те је био стална подршка разреду у свим ситуацијама.
Иако је тек неколико година старији од својих ученика, успио је, како истичу, задобити њихово поштовање и повјерење, те им бити ослонац у важном периоду одрастања и образовања.
“Матеј је једноставно особа која достојно и поштено ради свој посао. Увијек је био уз нас и желио нам помоћи да будемо бољи људи и ученици”, поручили су ученици 3. разреда смјера кухари за портал Бољи Љубушки.
Овај гест ученика још једном показује колико снажан однос може настати између ученика и наставника када се гради на међусобном поштовању и разумијевању.
