Игре јаких, срца великих: Бронзани Мајдан овог викенда постаје центар хуманости и спорта

Аутор:АТВ
Коментари:0
Спорт, заједништво и племенитост спојиће се овог викенда, 5. и 6. јуна 2026. године, на стадиону ФК Гомионица у Бронзаном Мајдану, гдје се одржавају „Спортско-хуманитарне игре снаге - Бронзани Мајдан 2026“.
Под слоганом „Игре јаких, срца великих“, ова манифестација има за циљ промоцију традиционалних вриједности, развој села и, што је најважније, прикупљање помоћи за оне којима је то најпотребније.
Манифестација почиње у петак, 5. јуна, од 17:00 часова свечаним отварањем турнира у малом фудбалу. Вече ће бити резервисано за сјајну атмосферу уз богат музички програм домаћих извођача, као и бројне хуманитарне активности.
У суботу, 6. јуна, програм стартује од 09:00 часова, када ће снаге одмјерити такмичари у оквиру спортских игара снаге и вишебоја. Током дана одржаће се и финалне утакмице турнира, док ће посјетиоци свих генерација моћи да уживају у додатним забавним садржајима.
Организатори истичу да је циљ овог догађаја окупљање великог броја спортиста, породица и посјетилаца из цијеле регије ради слања поруке заједништва.
Важна напомена за све грађане је да је улаз на стадион потпуно бесплатан, односно на добровољној бази. Сав прикупљени добровољни прилог биће уплаћен у хуманитарне сврхе.
За све додатне информације, заинтересовани могу контактирати организациони тим путем броја телефона 066/229-923 или путем мејл адресе office@humanostspaja.ba.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
3 ч0
Савјети
3 ч0
Свијет
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Најновије
19
42
19
39
19
38
19
34
19
27
Тренутно на програму