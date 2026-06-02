Заплијењено милион таблета са листе психоактивних супстанци: Хапшење на граничном прелазу

Полиција Србије је, у сарадњи са Управом граничне полиције, на граничном прелазу Шид заплијенила око милион таблета са листе психоактивних супстанци, укупне тежине око 165 килограма, саопштено је данас из Полицијске управе Сремска Митровица.
Ухапшен је Д. М. (41) због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога.
Таблете су пронађене у приколици теретног камиона којим је управљао осумњичени, на излазу из Србије. Полиција је код возача пронашла већу суму девизног новца.
По налогу Вишег јавног тужилаштва у Сремској Митровици, Д. М. је одређено задржавање до 48 часова, у ком року је, уз кривичну пријаву, приведен тужилаштву.
Након саслушања, рјешењем судије за претходни поступак, осумњиченом је одређен притвор до 30 дана.
(Танјуг)
