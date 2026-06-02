У потрагу за дјечаком који је нестао у Дрини ангажован и дрон

АТВ
02.06.2026 10:10

Фото: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka (STF)

Потрага за д‌јечаком који је нестао у Дрини у близини зворничког насеља Брањево траје већ осми дан, а за претрагу трена користи се и дрон, речено је Срни у Полицијској управи Зворник.

У потрагу је укључена полиција, припадници Цивилне заштите, ватрогасци, ронилачко-спасилаче екипе и грађани, преноси Срна

Полицији је пријављено да је д‌јечак нестао у Дрини 26. маја у 15.30 часова, купајући се са групом малољетника.

