Воз ударио у аутомобил у Сарајеву

У сарајевском насељу Рајловац данас у 18:40 сати догодила се саобраћајна несрећа у којој је воз ударио путнички аутомобил.
Према информацијама из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова КС, у овој незгоди није било повријеђених особа, речено је за Црну хронику.
На возилу је причињена материјална штета.
На мјесту догађаја забиљежено је присуство полицијских службеника, а саобраћај је био отежан до завршетка увиђајних радњи и уклањања возила са пружног прелаза.
Више информација очекује се накнадно.
