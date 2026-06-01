Воз ударио у аутомобил у Сарајеву

АТВ
01.06.2026 20:18

Воз ударио у аутомобил у сарајевском насељу Рајловац.
У сарајевском насељу Рајловац данас у 18:40 сати догодила се саобраћајна несрећа у којој је воз ударио путнички аутомобил.

Према информацијама из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова КС, у овој незгоди није било повријеђених особа, речено је за Црну хронику.

На возилу је причињена материјална штета.

На мјесту догађаја забиљежено је присуство полицијских службеника, а саобраћај је био отежан до завршетка увиђајних радњи и уклањања возила са пружног прелаза.

Више информација очекује се накнадно.

