У припреми тужба против НАТО-а због бомбардовања Србије и Републике Српске

Аутор:Марко Гаврић
НАТО кампања на Републику Српску и Србију једнака је екоциду. Малигна обољења и тихо умирање трајне су посљедице.
Доказ су пресуде у корист италијанских и њемачких војника, али и у корист све више клијената адвоката Срђана Алексића у Србији. Због тога Алексић најављује да ће у јуну, са италијанским адвокатом Анђелом Тартаљом, поднијети тужбу против НАТО пакта међународном суду, највјероватније Суду правде ЕУ у Луксембургу.
4,5 милијарди година - толико је потребно за потпуни распад осиромашеног уранијума. Адвокат Срђан Алексић из Србије истиче да се тужбе подносе због повреде права личности, права на живот, права на здравље и права на информисаност. Дипломатски и кривични имунитет, који је НАТО 2005. године договорио са тадашњом СЦГ, не амнестира их од ретроактивне одговорности за употребу осиромашеног уранијума, тврди Алексић.
„Оно што је све нас изненадило је да НАТО пакт има имунитет од процесне одговорности, односно да не одговара пред домаћим судом. Добио је такав имунитет да су грађани Републике Србије у позицији да немају коме да се обрате“, казао је адвокат Срђан Алексић и додао: „Надам се да ћемо до краја године имати прве правоснажне пресуде, а до краја године поднијети можда 100 нових тужби.“
Координатор борачких организација Сарајевско-романијске регије истакао је да је на том подручју забиљежен највећи број обољелих од карцинома у Републици Српској. Како каже, велика је срамота што до сада нико није осуђен због НАТО агресије на Републику Српску.
„Нама и дан-данас умиру дјеца, умиру мајке, очеви, баке. На десетине хиљада људи је умрло након тог бомбардовања. То је један од највећих геноцида над нашим народом“, упозорава координатор борачких организација Сарајевско-романијске регије Горан Шеховац.
Из Удружења ветерана Гарда „Пантери“ кажу да је у прошлој години од посљедица карцинома умрло 17 њихових бораца.
„Карцином коси борце, а Удружење ветерана Гарда 'Пантери' подржава те људе набавком лијекова и превозом на хемотерапије. Ради се углавном о борцима који су били на ратишту на Релеју и око Сарајева 1995. године“, казао је предсједник Удружења ветерана „Гарда Пантери“ Петар Цвијетиновић.
Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица је у публикацији „Намјерном силом на Републику Српску“ сумирао податке који се односе на НАТО бомбардовање. Поручују да су докази бројни и да их посједују и УН.
„Комисија Уједињених нација за заштиту животне средине је 2003. године радила истраживање на територији БиХ и несумњиво утврдила да постоје тачке контаминације од осиромашеног уранијума. Поготово је то било изражено на подручју Хаџића и Хан Пијеска“, јасан је директор Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Републике Српске Виктор Нуждић.
НАТО је акцијом „Намјерна сила“ над народом Републике Српске исписивао срамне странице своје историје. Током бомбардовања, НАТО снаге су на територију Републике Српске избациле више од 1.000 бомби. Епилог бомбардовања је најмање 46 убијених бораца и седам цивила, те 130 рањених цивила и војника.
