Трамп: Иран ништа није рекао о прекиду разговора са Вашингтоном

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да није чуо ништа од Ирана о прекиду разговора са Вашингтоном, те поручио би "ћутање сада било веома добро".
- Мислим да смо превише причали. Ћутање би сада било веома добро и то извјесно вријеме. То не значи да ћемо почети да бацамо бомбе свуда по Ирану, само ћемо ћутати - рекао је Трамп за Ен-Би-Си.
Он је додао да ће САД уједно наставити блокаду.
Трамп је напоменуо да Вашингтон може да чека "колико год жели", напомињући да Иран "губи богатство", те да су Иранци "бољи преговарачи него борци".
Иранска државна телевизија јавила је данас да, уколико не престану израелски напади на Либан, постоји велика вјероватноћа да дође до прекида примирја између САД и Ирана.
(СРНА)
