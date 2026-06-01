Трамп: Иран ништа није рекао о прекиду разговора са Вашингтоном

АТВ
01.06.2026 19:13

Предсједник САД-а Доналд Трамп слуша током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да није чуо ништа од Ирана о прекиду разговора са Вашингтоном, те поручио би "ћутање сада било веома добро".

- Мислим да смо превише причали. Ћутање би сада било веома добро и то извјесно вријеме. То не значи да ћемо почети да бацамо бомбе свуда по Ирану, само ћемо ћутати - рекао је Трамп за Ен-Би-Си.

Он је додао да ће САД уједно наставити блокаду.

Трамп је напоменуо да Вашингтон може да чека "колико год жели", напомињући да Иран "губи богатство", те да су Иранци "бољи преговарачи него борци".

Иранска државна телевизија јавила је данас да, уколико не престану израелски напади на Либан, постоји велика вјероватноћа да дође до прекида примирја између САД и Ирана.

(СРНА)

