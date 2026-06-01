Милионска подршка Владе за пројекте у Приједору

Милионска улагања стижу у Приједор. Предсједник Владе Републике Српске посјетио је град на Сани, гдје се састао с руководством Шумског газдинства „Приједор“, градоначелником и директором Јавне установе „Воде Српске“.
Влада Српске улаже значајна средства у Приједор, између осталог и у локално Шумско газдинство. Иако ово газдинство годинама биљежи позитивне резултате у оквиру „Шума Српске“, пословање прате озбиљни изазови. Снијег на Козари и прошлогодишње поплаве проузроковали су велике штете, а санација шумских површина је у току.
„Добили смо нешто више од 280.000 марака за санацију посљедњег путног правца нашег шумско-камионског пута у сливу ријеке Голубаче. Тиме ћемо у потпуности санирати штете од прошлогодишњих поплава“, рекао је директор Шумског газдинства „Приједор“ Саша Бурсаћ.
Приоритет у Приједору је и дугорочна заштита од поплава. „Воде Српске“ тренутно изводе радове на четири локације, а у наредном периоду очекује се почетак радова на преостале три. На захтјев Градске управе, измијењен је пројекат за насеље Гомјеница.
„Наши инжењери су извршили процјену, која износи милион и 350 хиљада марака. Влада Републике Српске одобрила је та средства, потписали смо анекс уговора са извођачем и ускоро ћемо у том дијелу градити армирано-бетонски парапетни зид умјесто 1.600 метара земљаног насипа“, казао је директор ЈУ „Воде Српске“ Мирослав Миловановић.
Било је ријечи и о преузимању рибњака „Саничани“, који је током посљедњих поплава послужио као природни штит. Скупштина града већ је дала сагласност за оснивање новог предузећа.
„Све је спремно за оснивање предузећа 'Нови Саничани', процедура је завршена. У наредном периоду именоваћемо овлаштено лице и предати документацију Суду. Чим добијемо регистрацију, отворићемо жиро-рачун на који ћемо одмах пребацити средства Владе, чиме ће се окончати стечајни поступак“, истакао је градоначелник Приједора Слободан Јавор.
У наредним данима очекује се расписивање јавног позива за почетак радова на чишћењу корита ријеке Сане.
„Након сједнице Скупштине града Приједора, моћи ћемо да потврдимо да ћемо током овог љета, када временски услови дозволе, завршити све планиране радове. Циљ нам је да грађанима Приједора обезбиједимо сигурност када су у питању воде и хидрологија. То је наша обавеза“, изјавио је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Премијер је додао да су се поједине активности у Приједору „непотребно отегле“, док друге нису завршене из објективних разлога. Због тога, како је најавио Минић, институцијама у наредних 15 до 20 дана стиже налог за интензивирање свих послова.
