Навијачи испратили репрезентацију БиХ на Мундијал

АТВ
01.06.2026 20:16

Фудбалска репрезентација БиХ на терену.
Фото: АТВ

Трибине стадиона Грбавица данас су биле испуњене навијачима који су дошли да испрате Бх. репрезентацију на Свјетско првенство. Екипа и стручни штаб ујутро ће пут САД-а, а Сергеј Барбарез поручио је да је циљ испуњен.

Говорећи о стању у екипи, Барбарез очекује да ће Табаковић бити спреман за другу утакмицу на Мундијалу, додајући да ће капитен Џеко у пуном капацитету тренирати у Америци. Након повреде голамана Хаџикића, званично на Мундијал путује Борчев голман Младен Јуркас. Припротет за Барбареза је да се екипа адаптира на вријеме И временску разлику.

Генералну провјеру пред Мундијал репрезентација БиХ имаће у суботу у Сент Луису, против Панаме. Прву утакмицу на првенству свијета одиграће 12. јуна у Торонту против Канаде. Потом слиједе дуели са Швајцарском и Катаром.

