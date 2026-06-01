Потврђена нова правила за Свјетско првенство, донијеће револуцију у фудбалу

Међународни одбор фудбалских савеза (ИФАБ) усвојио је низ револуционарних измјена правила која ће своју премијеру доживјети на предстојећем Свјетском првенству 2026. године.
Према ријечима шефа ФИФА-иних судија Пјерлуиђија Колине, ове историјске мјере усмјерене су на елиминацију дискриминације, спречавање крађе времена и убрзавање саме игре.
Једна од најригорознијих новина јесте увођење директног црвеног картона за играче који руком или дресом прекрију уста током вербалног сукоба на терену.
Поред тога, аутоматско искључење зарадиће и сваки фудбалер или члан стручног штаба који у знак протеста одлучи да напусти терен.
Уколико читав тим због незадовољства судијским одлукама прекине утакмицу и оде у свлачионицу, утакмица ће бити регистрована службеним поразом те екипе.
Велике промјене захватиле су и ВАР протокол, па ће судије у видео-соби од сада моћи да интервенишу код погрешно досуђених корнера и дуплих жутих картона.
Технологија ће се користити и за исправљање грешака код замјене идентитета фудбалера, али и за санкционисање прекршаја направљених прије самог извођења прекида.
ФИФА је одлучила да стане у крај и импровизованим тактичким састанцима, па ће играчима бити строго забрањен одлазак до клупа и тренера док се голману указује помоћ.
У сврху бржег тока игре уводи се видљиво судијско одбројавање од пет секунди за извођење аута и гол-аута.
Кашњење приликом извођења аута доноси лопту противнику, док ће се непоштовање рока код гол-аута кажњавати корнером за супротни тим.
Фудбалери који се мијењају имаће рок од десет секунди да напусте терен на најближој тачки или ће њихова замјена морати да чека пуну минуту за улазак.
Такође, сваки играч коме се укаже љекарска помоћ на терену мораће да проведе један минут ван игре прије него што добије дозволу за повратак.
Од овог правила биће изузете само теже повреде главе, судари са чуварима мреже те ситуације у којима повријеђени играч треба да шутира пенал.
На крају, ради очувања здравља актера, на свим мундијалским утакмицама уводе се обавезне троминутне паузе за освјежење средином сваког полувремена, преноси Кликс.
