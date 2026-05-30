Одбранили титулу након пенала: ПСЖ освојио Лигу шампиона!

АТВ
30.05.2026
16:55=>21:09

Фото: Tanjug / AP / Armin Durgut

Фудбалери ПСЖ освојили су Лигу шампиона након што су у финалу, након бољег извођена једанаестераца били бољи од екипе Арсенала. Након регуларних 90 минута је било 1:1, а како није било погодака у додатних 30 минута пенал лутрија је одлучила шампиона.

УЖИВО:

Финале Лиге шампиона

ПЕНАЛ СЕРИЈА

Први пенал за ПСЖ је извео Рамош и погодио за 1:0. Ђокереш погађа за 1:1

Дуе је погодио за 2:1, да би Езе промашио цијели гол и остаје 2:1 за Французе.

Потом Раја брани пенал Мендешу, а Деклан Рајк поравнава на 2:2.

Хакими је потом погодио за 3:2, а Мартинели је вратио све на "почетак". Резултат је након четврте серије био 3:3.

Лукас Бералдо је шутирао пети и био сигуран, а Габријел је промашио го и ПСЖ је нови стари шампион.

КРАЈ Гледаћемо пенале!

120' Имао је Арсенал корнер на самом крају меча, али се одбранио ПСЖ.

105' Почео је други продужетак. Пенали су све извјеснији.

105' Крај првог продужетка!

102' Тражио је Арсенал пенал, након што је пао Мадуеке. Данијел Зиберт није реаговао, а није се укључио ни ВАР. Због протеста, Рајс је добио жути картон.

100' Није се прославио Хакими овим покушајем из даљине.

Велику борбу воде два тима, у међувремену је жути добио и Ђокереш.

95' Мијења опет Енрике. Заир-Емри је ушао умјесто Руиса.

91' Почео први продужетак. Луис-Скелија и Хаверца су изашли из игре. Ушли су Зубименди и Езе.

Крај регуларног дијела утакмице, гледаћемо продужетке у Будимпешти!

90+7' - Велика шанса за ПСЖ, Баркола погађа спољни дио мреже!

90' - Данијел Зиберт је одлучио да се игра још 6 минута надокнаде.

73' - Витиња пробао, па контра Арсенала. Из велике даљине, али није ово било тако опасно по Рају.

70' - Пауза. Опет су играчи отишли на кратку паузу за освјежење.

66' - Артета мијења. Ђокереш је ушао умјесто Едегора, а Тимбер је замијенио Москеру.

65' - 1:1 Дембеле погађа из пенала.

64' - ВАР је потврдио пенал.

62' - ПЕНАЛ за ПСЖ! Москера је фаулирао Квараскелију а судија је показао на бијелу тачку.

55' - Хакими је шутирао са дистанце, али је Давид Раја сигуран.

54' - Сака је стартовао над Дуеом, Парижани су се надали и црвеном картону, али је Зиберт показао жути.

47' - Први жути картон. Mоскера је због одуговлачења извођења аута добио жути картон.

46' - Почело је друго полувријеме.

45' - Након првих 45 минута резултат је 1:0.

35' - Невјероватна статистика у комплетираним пасовима. ПСЖ има 222, а Арсенал свега 45, ипак екипа из Француске није ниједном озбиљније запријетила.

22' - Меч је прекинути због паузе за освјежење.

13' - Невес је сада шутирао искоса, али није то забринуло апсолутно никог из лондонског тима.

10' - ПСЖ још увијек ништа није показао.

6' - Гооооооол! Спектакуларан почетак меча у Будимпешти: Хаверц је довео Арсенал у предност!

1' Почело је велико финале

Познати су и састави тимова

Пари Сен Жермен: Сафонов, Хакими, Маркињос, Пачо, Нуно Мендеш, Витиња, Жоао Невеш, Фабијан Руиз, Дуe, Дембеле и Квараскелија

Арсенал: Раја, Москера, Салиба, Габријел, Инкапије, Рајс, Одегор, Луис-Скели, Сака, Хаверц и Тросар.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

