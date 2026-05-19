Арсенал након 22 године постао првак Енглеске!

Фудбалери Арсенала постали су шампиони Премијер лиге Енглеске, и неће морати да чекају на драму у посљедњем колу шампионата.
Манчестер сити је кикснуо у претпоследњој рунди на јужној обали на гостовању Борнмуту, појео је јако тврде Трешњице и сада је остао без икаквих нада - 1:1 (1:0).
Лоше је данас одиграо Манчестер сити, било је јасно да мора да дође до побједе, али је она била неопходна и Борнмуту, који се бори за место у Лиги шампиона.
На крају је све "прштало" на Виталитију. Жељели су навијачи Борнмута да шокирају Сити, а жељели су и навијачи Арсенала, који су овај меч гледали уживо, да домаћин откине барем бод Грађанима.
Подсјетимо, да би Арсенал освојио титулу, било је неопходно да Грађани не побједе вечерас у Борнмуту - односно, да буде неријешено или да видимо побједу домаћина. Тиме би изостала драма посљедњег кола.
Да је Сити добио, тада би био два бода иза Арсенала и онда би посљедња рунда одлучивала. Тада би се Сити надао поразу Тобџија и својој побједи.
Међутим, ту причу нећемо гледати, а зато је заслужан Крупи. Он је био стријелац гола за Борнмут у 39. минуту утакмице на асистенцију Труфера. Услиједили су тренуци патње за госте.
У другом полувремену је само О'Рајли успио да запријети домаћем тиму, али је сјајни Ђорђе Петровић успио да заустави налете Грађана и тако је обрадовао и свој тим, али и Арсенал. Славиће се у Лондону ноћас до дубоко у ноћ.
Није помогао ни гол Манчестер ситија у петом минуту надокнаде. Тада је већ било исувише касно. Халанд је закаснио да донесе драму.
Арсенал је шампион Премијер лиге послије 22 године, преноси Телеграф.
