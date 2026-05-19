Харис Табаковић: Добро сам и путоваћу на Свјетско првенство

Након што је Фудбалски савез Босне и Херцеговине објавио да ће се Харис Табаковић прикључити репрезентацији пред Свјетско првенство упркос повреди, нападач обратио се јавности путем свог званичног Инстаграма.
У емотивној поруци захвалио је навијачима и свима који су га подржавали током сезоне, истакавши да иза себе има годину пуну успона, падова и незаборавних тренутака.
Табаковић је поручио да је захвалан за сваку поруку подршке коју је добио, као и за повјерење које су му пружали навијачи и саиграчи. Признао је да је желио другачији завршетак сезоне, али је нагласио да на протекли период ипак гледа с великом захвалношћу. Осврнуо се и на бројне гласине које су се појавиле посљедњих дана, поручивши да се осјећа добро.
- Након интензивне године, дошло је вријеме да кажем хвала. Имао сам прилику доживјети много посебних тренутака, успона и падова, емотивних утакмица и успомена које ћу заувијек памтити. Због тога сам неизмјерно захвалан. Велико хвала сваком навијачу који је подржавао мене и екипу током ове сезоне.
Ваше поруке, подршка и ослонац много су ми значили. Наравно, волио бих да је сезона завршила другачије, али упркос томе на ову годину гледам са захвалношћу. Такођер желим рећи да сам добро и захваљујем свима на бројним порукама и бризи. И да – путоваћу са репрезентацијом на Свјетско првенство и остаћу дио екипе. Како ће даље тећи рехабилитација и када ћу поново бити спреман за игру, знат ће се наредних дана. Али сигурно је да ћу бити уз тим - написао је репрезентативац БиХ
