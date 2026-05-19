Црна Гора: Покренута истрага против седам особа због кријумчарења готово двије тоне кокаина

Аутор:АТВ
Специјално државно тужилаштво у Подгорици покренуло је истрагу против седам особа због сумње да су као припадници криминалне организације учествовали у кријумчарењу готово двије тоне кокаина из Јужне Америке ка Европи и Аустралији.
Истрага је покренута против лица чији су иницијали Р.Б, И.Ђ, М.Т, Л.Д, К.Д, В.Д. и В.Л. због кривичних дјела стварање криминалне организације и неовлаштена производња, држање и стављање у промет дроге, саопштено је из Специјалног државног тужилаштва.
Лица Р.Б, И.Ђ, М.Т, Л.Д. и К.Д. су у бјекству, због чега ће Тужилаштво од Вишег суда у Подгорици затражити расписивање потјернице, док се лица В.Д. и В.Л. већ налазе у притвору у другом кривичном предмету.
Према наводима истраге, осумњичени су током 2020. године постали припадници криминалне организације коју су организовали сада покојни Г.В. и, за сада, непознато лице.
Они су осумњичени да су са другим члановима групе ради продаје преносили 1,9 тона кокаина из Јужне Америке према Европи и Аустралији. Сумња се да је лице М.Т. са организаторима и другим припадницима криминалне организације учествовалоо у транспорту 250 пакета кокаина из Јужне Америке ка Европи.
(СРНА)
