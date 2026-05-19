Logo
Large banner

Црна Гора: Покренута истрага против седам особа због кријумчарења готово двије тоне кокаина

Аутор:

АТВ
19.05.2026 15:54

Коментари:

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Специјално државно тужилаштво у Подгорици покренуло је истрагу против седам особа због сумње да су као припадници криминалне организације учествовали у кријумчарењу готово двије тоне кокаина из Јужне Америке ка Европи и Аустралији.

Истрага је покренута против лица чији су иницијали Р.Б, И.Ђ, М.Т, Л.Д, К.Д, В.Д. и В.Л. због кривичних дјела стварање криминалне организације и неовлаштена производња, држање и стављање у промет дроге, саопштено је из Специјалног државног тужилаштва.

Аутобус

Регион

Љубљана завијена у црно: Аутобус покосио девојку, никоме није јасно како је дошло до трагедије

Лица Р.Б, И.Ђ, М.Т, Л.Д. и К.Д. су у бјекству, због чега ће Тужилаштво од Вишег суда у Подгорици затражити расписивање потјернице, док се лица В.Д. и В.Л. већ налазе у притвору у другом кривичном предмету.

Према наводима истраге, осумњичени су током 2020. године постали припадници криминалне организације коју су организовали сада покојни Г.В. и, за сада, непознато лице.

Трактор

Хроника

Трагедија код Приједора: Једна особа страдала након превртања трактора

Они су осумњичени да су са другим члановима групе ради продаје преносили 1,9 тона кокаина из Јужне Америке према Европи и Аустралији. Сумња се да је лице М.Т. са организаторима и другим припадницима криминалне организације учествовалоо у транспорту 250 пакета кокаина из Јужне Америке ка Европи.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Црна Гора

кокаин

истрага

Полиција

Дрога

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

спавање сановник баба Ванга

Здравље

Колико сати сна је довољно да устанете свјежи и одморни?

2 ч

0
Тужилаштво БиХ обавијештено о обустави саобраћаја на прелазу Градишка

Република Српска

Тужилаштво БиХ обавијештено о обустави саобраћаја на прелазу Градишка

2 ч

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на конференцији за медије у бањалуци.

Република Српска

Додик: Поновљена блокада најбоље показује бесмисао БиХ

2 ч

8
računar, haker, tehnologija

БиХ

Полиција упозорила грађане на онлајн преваре: Хакери краду новац и личне податке

2 ч

0

Више из рубрике

Љубљана завијена у црно: Аутобус покосио девојку, никоме није јасно како је дошло до трагедије

Регион

Љубљана завијена у црно: Аутобус покосио девојку, никоме није јасно како је дошло до трагедије

2 ч

0
Возило Хитне помоћи.

Регион

Погинуо возач камиона из БиХ: Усмртио га колега приликом паркирања

7 ч

0
Достављач убијен 19 година

Регион

Убијеног Луку (19) мајка сахрањује у одијелу које је требало да носи на матури

9 ч

0
Достављач убијен 19 година

Регион

"Tребало је да иде на матуру, купио је одијело": Познато када ће бити сахрањен Лука

19 ч

0

  • Најновије

17

43

Напитак од 2 састојка смањује апетит и убрзава варење: Раван стомак за само 21 дан

17

35

Више бањалучких улица сутра остаје без струје

17

33

Путин слетио у Пекинг: Почела званична посјета Кини

17

25

Полицијски аутомобил учествовао у саобраћајној несрећи: Након судара ударио у стуб

17

24

Министарство безбједности: Саобраћај може ићи преко новог Граничног прелаза Градишка

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner