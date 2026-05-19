Тужилаштво БиХ обавијештено о обустави саобраћаја на прелазу Градишка

19.05.2026 15:33

Фото: Facebook / Radio televizija Gradiška

Гранична полиција БиХ обавијестила је Тужилаштво БиХ да је саобраћај преко међународног граничног прелаза Градишка – Стара Градишка потпуно обустављен након што се ноћас обрушио дио заштитне ограде на мосту преко Саве, чиме је створен озбиљан безбједносни ризик за све учеснике у саобраћају.

Из Граничне полиције БиХ саопштено је да ће даље активности бити предузимане под надзором надлежног тужилаштва.

У саопштењу из Граничне полиције упућен је апел возачима да до даљег користе алтернативне граничне прелазе и да прате званичне информације надлежних институција.

Јавност ће, како је наведено у саопштењу, бити благовремено информисана након што надлежне службе изврше процјену безбједности моста и донесу одлуку о новим мјерама.

У саопштењу се напомиње да у овом догађају није било повријеђених, али је причињена материјална штета на мосту и простору испод њега.

Полицијској управи Градишка један час иза поноћи пријављено је да се урушио дио моста на Обали војводе Степе.

На лице мјеста одмах су изашли припадници Граничне полиције БиХ, Полицијске управе Градишка и Министарства унутрашњих послова Хрватске, који су извршили процјену безбједносне ситуације.

Полиција у Градишци извршила је увиђај, а дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука изјаснио се да по комплетирању предмета буде достављен извјештај о предузетим мјерама.

