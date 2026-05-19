Маричић: Неодговорност Крњића могла бити плаћена страдањима људи

Предсједник Градског одбора СНСД-а Горан Маричић поручио је да је недопустиво да због члана Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ из Федерације БиХ Зијада Крњића испаштају хиљаде људи, те да је његова неодговорност могла бити плаћена људским животима због урушавања моста у Градишци.
"Урушавање моста у Градишци показује да се са отварањем новог граничног прелаза није смјело чекати. Ово је посљедње упозорење и аларм да се, не само због гужве, већ и безбједности путника, новоизграђени гранични прелаз мора хитно ставити у употребу", рекао је Маричић.
Маричић је напоменуо да су због урушавања моста угрожени привреда, транспорт робе, функционисање саобраћаја и свакодневни живот грађана и све то због самовоље појединца, саопштено је из Градског одбора СНСД-а Бањалука.
"Управни одбор УИО мора хитно реаговати и донијети одлуке којима би саобраћај на новом граничном прелазу био успостављен, а све блокаде што прије уклоњене", поручио је Маричић.
На мосту преко ријеке Саве у Градишци ноћас је дошло до дјелимичног урушавања бетонске конструкције и ограде због чега је у потпуном прекиду прекогранични саобраћај за све категорије возила и пјешаке, преноси Срна.
