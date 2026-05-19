АМС упутио апел матурантима

Ауто-мото савез Републике Српске апелује на матуранте да не управљају возилима током матурске вечери, а на остале возаче да појачају опрез и смање брзину у близини градских тргова и мјеста прослава.

"Једна секунда неодговорности може да кошта живота и зато савјетујемо матурантима да унапријед планирају пут до куће, позову такси, замоле родитеље да дођу по њих или да прошетају", саопштено је из АМС-а, преноси СРНА.

