АМС упутио апел матурантима

Аутор:АТВ
Коментари:0
Ауто-мото савез Републике Српске апелује на матуранте да не управљају возилима током матурске вечери, а на остале возаче да појачају опрез и смање брзину у близини градских тргова и мјеста прослава.
Из АМС-а истичу да матурско вече и алкохол често иду заједно, али да волан и алкохол никада не смију.
"Једна секунда неодговорности може да кошта живота и зато савјетујемо матурантима да унапријед планирају пут до куће, позову такси, замоле родитеље да дођу по њих или да прошетају", саопштено је из АМС-а, преноси СРНА.
Хроника
Трагедија код Приједора: Једна особа страдала након превртања трактора
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
17
43
17
35
17
33
17
25
17
24
Тренутно на програму