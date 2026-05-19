Икс разљутио кориснике новим ограничењем

Налози корисника на Иксу су ограничени на 50 објава и 200 одговора дневно, осим ако не плате за плаву квачицу.
Икс је увео још један подстицај како би навео кориснике да плате за “верификацију” на платформи, али ново ограничење је можда разгњевило неке дугогодишње кориснике.
Како се може видети на Иксу и Реддиту, корисници пријављују да је Икс потајно ограничио број објава који је дозвољен онима без плаве квачице. Сада на страници Икс Центра за помоћ, у одјељку о ограничењима, пише да су објаве ограничене на 50 оригиналних објава и 200 одговора дневно за неверификоване налоге.
Овај потез би могао бити дио Иксове кампање за смањење спама и активности ботова на платформи, што је виђено и у октобру када је уведена функција „о овом налогу“ која открива гдје се налог налази.
Ипак, они који су незадовољни овим ограничењем кажу да би оно могло резултирати тиме да још више корисника напусти платформу. За оне који желе да остану и објављују до миле воље, најприступачнија опција за Икс Премиум – Басиц пакет – кошта од три долара мјесечно или 32 долара годишње, преноси Б92.
