Logo
Large banner

Икс разљутио кориснике новим ограничењем

Аутор:

АТВ
19.05.2026 16:47

Коментари:

0
Крупни план паметног телефона који приказује апликације друштвених медија на жутој позадини.
Фото: Lisa from Pexels/Pexels

Налози корисника на Иксу су ограничени на 50 објава и 200 одговора дневно, осим ако не плате за плаву квачицу.

Икс је увео још један подстицај како би навео кориснике да плате за “верификацију” на платформи, али ново ограничење је можда разгњевило неке дугогодишње кориснике.

несрећа, Нови Пазар

Хроника

Испливао први снимак након тешке несреће код Новог Пазара: Извлаче повријеђене из олупина

Како се може видети на Иксу и Реддиту, корисници пријављују да је Икс потајно ограничио број објава који је дозвољен онима без плаве квачице. Сада на страници Икс Центра за помоћ, у одјељку о ограничењима, пише да су објаве ограничене на 50 оригиналних објава и 200 одговора дневно за неверификоване налоге.

Овај потез би могао бити дио Иксове кампање за смањење спама и активности ботова на платформи, што је виђено и у октобру када је уведена функција „о овом налогу“ која открива гдје се налог налази.

Представнички дом ПД ПС БиХ

БиХ

Представнички дом: Размотрене измјене Закона о кажњавању величања усташтва

Ипак, они који су незадовољни овим ограничењем кажу да би оно могло резултирати тиме да још више корисника напусти платформу. За оне који желе да остану и објављују до миле воље, најприступачнија опција за Икс Премиум – Басиц пакет – кошта од три долара мјесечно или 32 долара годишње, преноси Б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

друштвене мреже

Мобилни телефон

Икс

Претплата

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Младожења ставља прстен младој на вјенчању.

Занимљивости

Хаос на свадби: Свекрва и млада се жестоко посвађале пред 200 званица

1 ч

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Свијет

Ухапшен син модног могула: Осумњичен за убиство оца милијардера

1 ч

0
Лепа Брена

Сцена

Лепа Брена је прије Бобе била у вези са једним политичарем: Посвећен му велики хит

1 ч

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на свечаној академији Меморијалног центра Републике Српске

Република Српска

Додик: Важно систематско документовање страдања Срба

1 ч

0

Више из рубрике

Самсунгова машина за прање суђа нова технологија

Наука и технологија

Већина корисника и даље испира посуђе прије стављања у машину: Самсунг показује зашто то више није потребно

4 ч

0
Узимање узорка у лабораторији

Наука и технологија

Мистериозни тамни протеини откривени у људским ћелијама: „Ово је заиста нешто ново“

1 д

0
Пирамиде

Наука и технологија

Пирамида није оно што смо мислили? Ново истраживање мијења поглед на древни Египат

1 д

1
Планета земља

Наука и технологија

Није крај открићима у васиони? Научници тврде да постоје супер-Земље

1 д

0

  • Најновије

17

35

Више бањалучких улица сутра остаје без струје

17

33

Путин слетио у Пекинг: Почела званична посјета Кини

17

25

Полицијски аутомобил учествовао у саобраћајној несрећи: Након судара ударио у стуб

17

24

Министарство безбједности: Саобраћај може ићи преко новог Граничног прелаза Градишка

17

24

Додик стигао у Добој, стотине младих приступа СНСД-у

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner