Logo
Large banner

Лепа Брена је прије Бобе била у вези са једним политичарем: Посвећен му велики хит

Аутор:

АТВ
19.05.2026 16:14

Коментари:

0
Лепа Брена
Фото: Youtube/ VOSTCAST

Једна од највећих љубави на нашим просторима, када је ријеч о свијету познатих, свакако је она између највеће музичке звијезде Лепе Брене и бившег тенисера Слободана Бобе Живојиновића.

Пар је своју љубав крунисао браком 1991. године, а мало ко зна да је прије њега Лепа Брена била у вези са политичарем.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Важно систематско документовање страдања Срба

Наиме, мало је познато да је Лепа Брена и прије Бобе Живојиновића имала једну велику љубав, а у питању је мушкарац којем је посвећен њен велики хит “Мики мој” (или “Мики, Мићо”).

Прије него што је упознала Живојиновића, Лепа Брена је била у љубави са Мирком Крлићем, који је неко вријеме био народни посланик и предсједник скупштинског Одбора за културу и информисање. Њихова романса одвијала се у првој половини осамдесетих година, у јеку Бренине највеће славе широм бивше Југославије.

Недуго након раскида, Крлић је 1985. године за “Југопапир” и “Сабор” отворио душу и испричао своју емотивну причу о Брени.

Уставни суд Републике Српске

Република Српска

Селман предсједник, Ожеговић и Турић судије Уставног суда Републике Српске

– Тачно је да је Лепа Брена дуже вријеме била моја дјевојка и да смо се вољели. Али, сада је то већ прошлост и ми смо сада само добри пријатељи. О ономе што прича зрењанинска чаршија, да је требала да се уда за мене и да је, тако рећи, све већ било готово – могу рећи да је све то машта и нечије лијепе жеље… Ја могу да изјавим да је, послије нашег забављања, Брена за мене била и остала велики пријатељ – истакао је он.

“Од тог страха никако није могла да се ослободи”

Он се тада осврнуо и на њену жељу да стане на луди камен, откривши њене највеће страхове из периода када су били заједно.

Горан Маричић

Република Српска

Маричић: Неодговорност Крњића могла бити плаћена страдањима људи

– И право да вам кажем, нимало се нисам изненадио када је недавно објављено да се удаје. Јер, ја за ту њену жељу већ одавно знам. Док смо били заједно, често ми је говорила: ‘Мирко, највећа ми је жеља да заснујем своју породицу. Стално ме прогони мисао да ће слава једнога дана проћи, а ја остати сама…Од тог страха никако није могла да се ослободи, поготово што је стално била одвојена од родитеља, који живе у Брчком – рекао је тада он.

(Блиц)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лепа Брена

Пјевачица

естрада

Брак

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јанез Јанша на конференцији

Регион

Јанез Јанша поново премијер Словеније?

1 ч

0
Призори из Ирака који је погођен пјешчаном олујом. Небо је наранџасте боје, а улица и саобраћај једва видљиви.

Свијет

Пјешчана олуја погодила Ирак: Призори су као на Марсу

1 ч

0
Диплома факултет студије

Друштво

АМС упутио апел матурантима

1 ч

0
Ана Тришић Бабић

Република Српска

Тришић Бабић: САД заустављају негативне процесе у региону

1 ч

1

Више из рубрике

пјевачица водитељица Хрватска ријалити учесница

Сцена

Нивес Целзијус "запалила" мреже у изрезаној хаљини: Дубоки деколте у првом плану

5 ч

0
Александра Младеновић

Сцена

Има исту дијагнозу као Слоба Васић! Александра Младеновић открила своју муку

8 ч

0
пјевач из Хрватске пуни београдске арене

Сцена

Јаков Јозиновић распродао Арену за свега неколико сати: Пао још један рекорд

9 ч

0
Слоба Васић

Сцена

“Велика грешка је цијела та прича” Слоба хоспитализован, а због овог потеза се горко каје

9 ч

0

  • Најновије

17

35

Више бањалучких улица сутра остаје без струје

17

33

Путин слетио у Пекинг: Почела званична посјета Кини

17

25

Полицијски аутомобил учествовао у саобраћајној несрећи: Након судара ударио у стуб

17

24

Министарство безбједности: Саобраћај може ићи преко новог Граничног прелаза Градишка

17

24

Додик стигао у Добој, стотине младих приступа СНСД-у

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner