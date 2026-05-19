Лепа Брена је прије Бобе била у вези са једним политичарем: Посвећен му велики хит

Аутор:АТВ
Коментари:0
Једна од највећих љубави на нашим просторима, када је ријеч о свијету познатих, свакако је она између највеће музичке звијезде Лепе Брене и бившег тенисера Слободана Бобе Живојиновића.
Пар је своју љубав крунисао браком 1991. године, а мало ко зна да је прије њега Лепа Брена била у вези са политичарем.
Република Српска
Додик: Важно систематско документовање страдања Срба
Наиме, мало је познато да је Лепа Брена и прије Бобе Живојиновића имала једну велику љубав, а у питању је мушкарац којем је посвећен њен велики хит “Мики мој” (или “Мики, Мићо”).
Прије него што је упознала Живојиновића, Лепа Брена је била у љубави са Мирком Крлићем, који је неко вријеме био народни посланик и предсједник скупштинског Одбора за културу и информисање. Њихова романса одвијала се у првој половини осамдесетих година, у јеку Бренине највеће славе широм бивше Југославије.
Недуго након раскида, Крлић је 1985. године за “Југопапир” и “Сабор” отворио душу и испричао своју емотивну причу о Брени.
Република Српска
Селман предсједник, Ожеговић и Турић судије Уставног суда Републике Српске
– Тачно је да је Лепа Брена дуже вријеме била моја дјевојка и да смо се вољели. Али, сада је то већ прошлост и ми смо сада само добри пријатељи. О ономе што прича зрењанинска чаршија, да је требала да се уда за мене и да је, тако рећи, све већ било готово – могу рећи да је све то машта и нечије лијепе жеље… Ја могу да изјавим да је, послије нашег забављања, Брена за мене била и остала велики пријатељ – истакао је он.
Он се тада осврнуо и на њену жељу да стане на луди камен, откривши њене највеће страхове из периода када су били заједно.
Република Српска
Маричић: Неодговорност Крњића могла бити плаћена страдањима људи
– И право да вам кажем, нимало се нисам изненадио када је недавно објављено да се удаје. Јер, ја за ту њену жељу већ одавно знам. Док смо били заједно, често ми је говорила: ‘Мирко, највећа ми је жеља да заснујем своју породицу. Стално ме прогони мисао да ће слава једнога дана проћи, а ја остати сама…Од тог страха никако није могла да се ослободи, поготово што је стално била одвојена од родитеља, који живе у Брчком – рекао је тада он.
(Блиц)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
5 ч0
Сцена
8 ч0
Сцена
9 ч0
Сцена
9 ч0
Најновије
17
35
17
33
17
25
17
24
17
24
Тренутно на програму