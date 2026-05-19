Јаков Јозиновић распродао Арену за свега неколико сати: Пао још један рекорд

Аутор:АТВ
Улазнице за концерт Јакова Јозиновића у Београдској арени пуштене су у продају јуче у подне, а публика их је разграбила невјероватном брзином — највећи самостални наступ младог извођача у Србији распродат је за само неколико сати.
Након чак десет узастопних концерата у Сава Центру, којима је обиљежио прољећну сезону и окупио фанове из цијелог региона, Јаков је најавио нови спектакл заказан за 24. октобар.
Ријеч је о концерту у поставци Арена 360°, са централном бином и отвореним свим трибинама.
Вијест о великом концерту пјевач је са публиком подијелио током последње вечери у Сава Центру, а емотивна најава изазвала је одушевљење међу фановима, пише Б92
Пошто велики број људи није успио да дође до карата, на друштвеним мрежама већ се спекулише да би ускоро могао да буде заказан и други термин у Арени.
