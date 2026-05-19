Logo
Large banner

Јаков Јозиновић распродао Арену за свега неколико сати: Пао још један рекорд

Аутор:

АТВ
19.05.2026 08:33

Коментари:

0
пјевач из Хрватске пуни београдске арене
Фото: YouTube/printscreen

Улазнице за концерт Јакова Јозиновића у Београдској арени пуштене су у продају јуче у подне, а публика их је разграбила невјероватном брзином — највећи самостални наступ младог извођача у Србији распродат је за само неколико сати.

Након чак десет узастопних концерата у Сава Центру, којима је обиљежио прољећну сезону и окупио фанове из цијелог региона, Јаков је најавио нови спектакл заказан за 24. октобар.

Ријеч је о концерту у поставци Арена 360°, са централном бином и отвореним свим трибинама.

Вијест о великом концерту пјевач је са публиком подијелио током последње вечери у Сава Центру, а емотивна најава изазвала је одушевљење међу фановима, пише Б92

Пошто велики број људи није успио да дође до карата, на друштвеним мрежама већ се спекулише да би ускоро могао да буде заказан и други термин у Арени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јаков Јозиновић

Јаков Јозиновић Арена

Сава Центар

Београд

Београдска арена

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Слоба Васић

Сцена

“Велика грешка је цијела та прича” Слоба хоспитализован, а због овог потеза се горко каје

3 ч

0
пјевач Гога Бабић развод

Сцена

Гачић чека дијете са дјевојком с којом је варао Гогу?

4 ч

0
Пјевачица Тања Савић

Сцена

Тања и Муки спремају свадбу: ''Он је моја судбина''

14 ч

0
Пјевачица Марија Шерифовић

Сцена

Марија Шерифовић због Евровизије послала поруку: "Треба да ставе его у џеп"

18 ч

3

  • Најновије

12

04

Видовић: Одлука да пензионери плаћају здравствено осигурање биће стављена ван снаге

11

56

"Аутопутеви Српске": Престати са опструисањем новог моста у Градишци

11

52

Минић: Ово је доказ иживљавања какав досад није виђен

11

51

Шпирић: Мост у Градишци је одраз политичке уцјене

11

48

Нивес Целзијус "запалила" мреже у изрезаној хаљини: Дубоки деколте у првом плану

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner