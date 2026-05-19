Ничу нове зграде у Борику, рушења већ започела

Аутор:

Славиша Ђурковић
19.05.2026 09:09

Фото: ATV

Давно испланирано насеље Борик претрпиће измјене регулационог плана и добиће нове стамбене зграде. Сређивање фасада у цетру заобиће ово насеље које ће се освјежити изградњом, нових, модернијих стамбених зграда и чиме ће се разбити досадашње ”сивило”.

Измјенама регулационог плана у Бањалуци предвиђа се изградња двије стамбене зграде и пословног простора на простору Тржнице Борик, а на простору бивше фабрике Фруктона изградиће се читав комплекс зграда.

Рушење простора тржнице већ је започело. Власници објеката на овој локацији већ су обавијештени да морају да се иселе, а простор испред тржнице који је служио као паркинг већ је обиљежен и возачи су добили поруке да се ту више не паркирају.

Тржница Борик

Београдска улица добиће пет нових зграда на простору некадашње фабрике Фруктона. Градиће се три зграде са девет спратова и двије са осам, а предвиђен је и пословни простор.

Планиране зграде на простору бивше Фруктоне
У Улици Реље Крилатице према измјенама регулационог плана из фебруара ове године, предвиђа се зграда која ће имати 12 спратова, уз приземље и пентхаус на врху. Поред ње је планирана изградња пословног простора, а комплекс подразумијева још још једну зграду са осам спратова.

Измјене регулационог плана у Улици Реље Крилатице
Према незваничним сазнањима до којих смо дошли, цијена нових станова прелазиће 5.000 КМ по квадрату.

Паркинг у Борику

Оно што највише мучи становнике бијелих солитера и других зграда у овом насељу је дугогодишњи проблем са паркингом. За нових седам зграда је предвиђена изградња подземних гаража, као и припадајућег паркинга. Простор на којем ће се градити до сада је кориштен за паркинг досадашњих становника.

На великом паркингу поред школе између Београдске улице и Улице Реље Крилатице налази се велики паркинг, а на том простору је предвиђена градња јавне подземне гараже. Ко и када ће то направити, још није познато.

Неколико година раније управо на том мјесту одржавани су протести због поменутих измејна регулационих планова, а страхује се да би јавна гаража могла да буде само мртво слово на папиру.

