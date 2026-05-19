Ничу нове зграде у Борику, рушења већ започела

Аутор:Славиша Ђурковић
Давно испланирано насеље Борик претрпиће измјене регулационог плана и добиће нове стамбене зграде. Сређивање фасада у цетру заобиће ово насеље које ће се освјежити изградњом, нових, модернијих стамбених зграда и чиме ће се разбити досадашње ”сивило”.
Измјенама регулационог плана у Бањалуци предвиђа се изградња двије стамбене зграде и пословног простора на простору Тржнице Борик, а на простору бивше фабрике Фруктона изградиће се читав комплекс зграда.
Рушење простора тржнице већ је започело. Власници објеката на овој локацији већ су обавијештени да морају да се иселе, а простор испред тржнице који је служио као паркинг већ је обиљежен и возачи су добили поруке да се ту више не паркирају.
Београдска улица добиће пет нових зграда на простору некадашње фабрике Фруктона. Градиће се три зграде са девет спратова и двије са осам, а предвиђен је и пословни простор.
У Улици Реље Крилатице према измјенама регулационог плана из фебруара ове године, предвиђа се зграда која ће имати 12 спратова, уз приземље и пентхаус на врху. Поред ње је планирана изградња пословног простора, а комплекс подразумијева још још једну зграду са осам спратова.
Према незваничним сазнањима до којих смо дошли, цијена нових станова прелазиће 5.000 КМ по квадрату.
Оно што највише мучи становнике бијелих солитера и других зграда у овом насељу је дугогодишњи проблем са паркингом. За нових седам зграда је предвиђена изградња подземних гаража, као и припадајућег паркинга. Простор на којем ће се градити до сада је кориштен за паркинг досадашњих становника.
На великом паркингу поред школе између Београдске улице и Улице Реље Крилатице налази се велики паркинг, а на том простору је предвиђена градња јавне подземне гараже. Ко и када ће то направити, још није познато.
Неколико година раније управо на том мјесту одржавани су протести због поменутих измејна регулационих планова, а страхује се да би јавна гаража могла да буде само мртво слово на папиру.
