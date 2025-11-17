Logo
Large banner

Комунисти и бетон: Зашто смо живјели у сивилу?

Извор:

АТВ

17.11.2025

12:24

Коментари:

4
Комунисти и бетон: Зашто смо живјели у сивилу?

Ако угледате сиву вишеспратницу, угледали сте комунистички стил. Зграде у СФРЈ, а којима свједочимо и данас, биле су често тмурних, сивих боја из више врло приземних, практичних и идеолошких разлога. Није било ријечи о естетској намјери да све буде "ружно", него о комбинацији материјала, економије и филозофије градње.

Бетон, бетон и само бетон

Послије Другог свјетског рата Југославија је масовно прелазила на армирани бетон. Био је јефтинији, брзо се производио, омогућавао је изградњу на десетине хиљада станова за раднике, није захтијевао скупо одржавање.

Сива боја је природна боја бетона. Многи објекти никада нису добили коначну фасаду или завршну обраду која би их "развеселила".

Економија прије естетике

СФРЈ је имала циљ: кров над главом за што више људи. Естетика је долазила тек послије, а то послије никада није дошло. Завршне фасаде, декоративни малтер и боје били су луксуз. Убрзана урбанизација (пресељавање из села у градске спаваонице), значило је да је примарни циљ направити нешто брзо и да буде функционално.

Има нешто и до радничке идеологије. Тражио се скроман живот, функционалан и једнакост за све, па тако и за зграде.

Зграда у Зеници
Зграда у Зеници

Боје су се избјегавале јер се градило практично, функционално и јефтино, а изглед је био у другом плану.

Пред економије, идеологија је играла кључну улогу. Социјалистички модернизам истицао је рационалност, једноставност и одсуство раскоша. Зграде су биле кубичне, практичне, без украса - монументални споменици једнакости.

У таквој филозофији, боја је изгледала као непотребно укисељавање нечег што треба бити озбиљно и утилитарно.

Клима, смог, заборав и култура

Сиво је постало још сивље деценијама касније. Индустријски смог, прашина, недовољно одржавање и влага учинили су да многе фасаде изгледају мрачније него што су биле у тренутку градње.

Зграде у Новом Београду
Зграде у Новом Београду

Мало ко зна да је много зграда у старту било свјежије, свјетлије или чак благо тонирано, али су вријеме и недостатак санација урадили своје.

Ипак, то сво сивило дало је печат једног времена. Зграде у бањалучком Борику су носталгични симболи.

Треба напоменути и да је исто важило и за друге земље комунистичког блока. Од СССР-а до ДДР-а.

Подијели:

Тагови:

zgrade

fasada

SFRJ

Бањалука

Коментари (4)
Large banner

Прочитајте више

Специјалци вјежбали и промашили зграду: Упали у школу и испрепадали дјецу

Свијет

Специјалци вјежбали и промашили зграду: Упали у школу и испрепадали дјецу

3 седм

0
Реновирали зграду, па доживјели хорор: Радницима се следила крв у жилама

Свијет

Реновирали зграду, па доживјели хорор: Радницима се следила крв у жилама

1 седм

0
Vatrogasci gase požar u zgradi

Градови и општине

Ево који износ иде за обнову стамбене зграде у Власеници

2 д

0
Бањалука остаје без још једне вољене зелене површине

Бања Лука

Бањалука остаје без још једне вољене зелене површине

2 мј

1

Више из рубрике

Жене похрлиле на штандове када су угледале ову фотографију: Убрзо откривено о чему се ради

Занимљивости

Жене похрлиле на штандове када су угледале ову фотографију: Убрзо откривено о чему се ради

2 ч

0
Највиша породица на свијету открила скривене проблеме због висине

Занимљивости

Највиша породица на свијету открила скривене проблеме због висине

4 ч

0
Нови скандал у Лувру: Преварили обезбјеђење

Занимљивости

Нови скандал у Лувру: Преварили обезбјеђење

4 ч

0
Ово су најпопуларнија женска и мушка имена у 2025. години

Занимљивости

Ово су најпопуларнија женска и мушка имена у 2025. години

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

51

Крај потраге за Слађаном: Породица примила страшне вијести

14

50

Ако на овај датум октитите јелку, вјерује се да ће вас срећа пратити цијеле године

14

45

У првом плану: Срђан Амиџић

14

38

Калајџић је требало да се појави на суду за 10 дана због угрожавања безбиједности друге дјевојке

14

20

ЕРС за АТВ: У обавези смо да прикажемо чињенично стање

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner