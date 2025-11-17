Нови скандал у Лувру: Преварили обезбјеђење

Извор:
17.11.2025
09:58
Два белгијска ТикТокера, позната по својим подвалама на друштвеним мрежама, успјели су у петак, 14. новембра, да окаче своје портрете у музеју Лувр близу слике Мона Лизе, а обезбјеђење није реаговало.
Према писању портала БфМ, инфлуенсери, који имају више од 48.000 пратилаца на Тик Току, рекли су да су сутрадан добили поруку да су слике још увијек окачене у музеју.
Они су за француски портал објаснили како су окачили фотографије и навели да су имали унапред смишљен план."Знали смо да ће обезбјеђење бити јако, па смо направили Лего оквир који смо могли да одвојимо и поново причврстимо унутра. Све дијелове смо ставили у торбу за куповину", објаснио је један од инфлуенсера.
Неколико минута касније, они су завршили свој изазов и без икаквих проблема изашли из музеја успут правећи селфи фотографије.
@neal_senne Ons Schilderij In Louvre Hangen 🖼️🇫🇷 #fyp #fy #voorjou #foryou #viral ♬ origineel geluid - Neal & Senne
Како се наводи ова шала, мјесец дана након пљачке Лувра изазвала је нову забринутост због безбједносних пропуста у музеју.
У извјештају објављеном 6. новембра, Ревизорски суд је осудио безбједносне недостатке музеја, указујући на присуство премалог броја надзорних камера и "кашњење" које је управа направила у постављању сигурносне опреме.
Музеј Лувре, наводи се, "дао је приоритет видљивим и атрактивним операцијама на штету одржавања и реновирања зграда и техничких инсталација, посебно безбједносних система", написао је Ревизорски суд.
