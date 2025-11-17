Logo
Large banner

Нови скандал у Лувру: Преварили обезбјеђење

Извор:

Агенције

17.11.2025

09:58

Коментари:

0
Нови скандал у Лувру: Преварили обезбјеђење
Фото: Tanjug/AP/Christophe Ena

Два белгијска ТикТокера, позната по својим подвалама на друштвеним мрежама, успјели су у петак, 14. новембра, да окаче своје портрете у музеју Лувр близу слике Мона Лизе, а обезбјеђење није реаговало.

Према писању портала БфМ, инфлуенсери, који имају више од 48.000 пратилаца на Тик Току, рекли су да су сутрадан добили поруку да су слике још увијек окачене у музеју.

Они су за француски портал објаснили како су окачили фотографије и навели да су имали унапред смишљен план."Знали смо да ће обезбјеђење бити јако, па смо направили Лего оквир који смо могли да одвојимо и поново причврстимо унутра. Све дијелове смо ставили у торбу за куповину", објаснио је један од инфлуенсера.

Неколико минута касније, они су завршили свој изазов и без икаквих проблема изашли из музеја успут правећи селфи фотографије.

@neal_senne Ons Schilderij In Louvre Hangen 🖼️🇫🇷 #fyp #fy #voorjou #foryou #viral ♬ origineel geluid - Neal & Senne

Како се наводи ова шала, мјесец дана након пљачке Лувра изазвала је нову забринутост због безбједносних пропуста у музеју.

У извјештају објављеном 6. новембра, Ревизорски суд је осудио безбједносне недостатке музеја, указујући на присуство премалог броја надзорних камера и "кашњење" које је управа направила у постављању сигурносне опреме.

Музеј Лувре, наводи се, "дао је приоритет видљивим и атрактивним операцијама на штету одржавања и реновирања зграда и техничких инсталација, посебно безбједносних система", написао је Ревизорски суд.

Подијели:

Тагови:

Luvr

превара

influenseri

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ово су најпопуларнија женска и мушка имена у 2025. години

Занимљивости

Ово су најпопуларнија женска и мушка имена у 2025. години

2 ч

0
Хороскоп за 17. новембар: Ови знакови напредују, док се други гуше у трошковима

Занимљивости

Хороскоп за 17. новембар: Ови знакови напредују, док се други гуше у трошковима

3 ч

0
Инфлуенсерка показала посљедице ботокса: "Не могу да се смијем, али то није најгори дио"

Занимљивости

Инфлуенсерка показала посљедице ботокса: "Не могу да се смијем, али то није најгори дио"

18 ч

1
horoskop astrologija

Занимљивости

За њих је усамљеност најгора казна!

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

15

Казна Вукалићу најстрожа у историји Кантоналног суда у Бихаћу

10

14

Најчешће грешке због којих вам се кисели купус квари

10

04

Умро чувени текстописац

09

58

Нови скандал у Лувру: Преварили обезбјеђење

09

55

Ко може да ублажи правила поста? Отац Арсеније открива која правила треба да слиједимо

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner