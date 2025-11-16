Logo
Large banner

Инфлуенсерка показала посљедице ботокса: "Не могу да се смијем, али то није најгори дио"

Извор:

Б92

16.11.2025

16:16

Коментари:

0
Инфлуенсерка показала посљедице ботокса: "Не могу да се смијем, али то није најгори дио"
Фото: Инстаграм/bobbialthoff

Боби Алтоф је подјелила на друштвеним мрежама своје искуство након ботокса и открила да је због тога, наводно, њено лице било парализовано.

Инфлуенсерка Боби Алтоф испричала је детаље свог посљедњег естетског захвата. Она је отишла на ботокс, али, како каже, ињекције ботокса су јој оставиле лице готово парализованим.

"Ако се питате зашто лице не може да ми се помјери, рећи ћу вам. 2023. сам отишла код особе која је рекла како бих могла да убризгам ботокс и ја сам пристала. Једна од ствари које ми је урадила је и убризгавање ботокса у браду и то је довело до тога да не могу да се смијем", рекла је она.

futsal Srpska

Фудбал

Пали Бразилци: Млади из Српске се пласирали у четвртфинале Свјетског првенства

Боби је послије тога имала хроничан бол у доњој вилици и посјетила је другог специјалисту који јој је убризгао додатне ињекције у слепоочнице како би опустио мишиће.

Нажалост, инфлуенсерка ће још неколико мјесеци морати да се мучи са свим нуспојавама све док се ботокс до краја не разгради.

@bobbialthoff #botchedbotox ♬ original sound - Bobbi

"Очи ми изгледају замрзнуто, али то није најгори дио. Не могу да се смијем, лице ми је замрзнуто. Осјећам сву ову напетост овде, једноставно боли", пожалила се она у снимку који је објавила на друштвеним мрежама.

(б92)

Подијели:

Тагови:

botoks

influenserka

osmijeh

posljedice

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

horoskop astrologija

Занимљивости

За њих је усамљеност најгора казна!

1 ч

0
Додик и Каран разговарали са привредницима

Економија

Додик и Каран разговарали са привредницима

1 ч

0
Физичари позвали на мирнодопску употребу науке и технологије

Наука и технологија

Физичари позвали на мирнодопску употребу науке и технологије

1 ч

0
УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Навијач зарио кључ у главу познатом фудбалеру, хорор сцене

Фудбал

УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Навијач зарио кључ у главу познатом фудбалеру, хорор сцене

1 ч

0

Више из рубрике

horoskop astrologija

Занимљивости

За њих је усамљеност најгора казна!

1 ч

0
Кренуо да џепари у превозу, па налетио на борца са Балкана: Оборио га за пет секунди

Занимљивости

Кренуо да џепари у превозу, па налетио на борца са Балкана: Оборио га за пет секунди

2 ч

0
Молитва за Ђурђиц: Преноси се генерацијама, а вјерује се да отвара врата благослова

Занимљивости

Молитва за Ђурђиц: Преноси се генерацијама, а вјерује се да отвара врата благослова

4 ч

0
У јабукама се крије састојак за смртоносни отров

Занимљивости

У јабукама се крије састојак за смртоносни отров

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

06

НАТО у паници: Путиново оружје "судњег дана" је спремно?

16

57

Додик: Дејтон је био подвала Србима, данас је потпуно девастиран

16

51

Новинари најавили штрајк 28. новембра!

16

50

Пауновић промијенио екипу Србије за меч против Летоније!

16

39

Славна пјевачица завршила на психијатрији": "Потпуно сам се срушила"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner