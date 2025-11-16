Инфлуенсерка показала посљедице ботокса: "Не могу да се смијем, али то није најгори дио"

Извор:
Б92
16.11.2025
16:16
Боби Алтоф је подјелила на друштвеним мрежама своје искуство након ботокса и открила да је због тога, наводно, њено лице било парализовано.
Инфлуенсерка Боби Алтоф испричала је детаље свог посљедњег естетског захвата. Она је отишла на ботокс, али, како каже, ињекције ботокса су јој оставиле лице готово парализованим.
"Ако се питате зашто лице не може да ми се помјери, рећи ћу вам. 2023. сам отишла код особе која је рекла како бих могла да убризгам ботокс и ја сам пристала. Једна од ствари које ми је урадила је и убризгавање ботокса у браду и то је довело до тога да не могу да се смијем", рекла је она.
Боби је послије тога имала хроничан бол у доњој вилици и посјетила је другог специјалисту који јој је убризгао додатне ињекције у слепоочнице како би опустио мишиће.
Нажалост, инфлуенсерка ће још неколико мјесеци морати да се мучи са свим нуспојавама све док се ботокс до краја не разгради.
@bobbialthoff #botchedbotox ♬ original sound - Bobbi
"Очи ми изгледају замрзнуто, али то није најгори дио. Не могу да се смијем, лице ми је замрзнуто. Осјећам сву ову напетост овде, једноставно боли", пожалила се она у снимку који је објавила на друштвеним мрежама.
(б92)
